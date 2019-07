Eine Äußerung der demokratischen Kongressabgeordnetenüber die "", in denen illegale Migranten festgehalten werden, hat in Amerika bekanntlich erbitterte Debatten ausgelöst (unsere Resümees ). Dorothea Hahn resümiert die Debatte für die: Schon vor Ocasio-Cortez "hatten Historiker das Stichwort 'Konzentrationslager' in die Debatte über Donald Trumps Grenzpolitik eingebracht. Aviva Chomsky erinnerte daran, dass bereits die Spanier im'Konzentrationslager' in ihrer damaligen Kolonie eingerichtet haben und dass die USA nach ihrem Eintritt in den Zweiten Weltkrieg 120.000 japanische Einwanderer und ihre Nachfahren einschließlich Kindern und Großeltern in Lager brachten., Autorin eines viel beachteten Buches über die globale Geschichte von Konzentrationslagern, schrieb in der: 'Wenn es erst einmal Konzentrationslager gibt, ist es wahrscheinlich, dass die Dinge schlimmer werden.'"Anfang der Woche besuchte Ocasio-Cortez selbst ein Flüchtlingslager in El Paso und bekräftigte mit Blick auf Frauen, dieund älteren Flüchtlingen, die auf dem Boden schlafen müssen, ihren KZ-Vergleich. Zwar müsse es nicht gleich die-Analogie sein, aber grundsätzlich rechtfertigen diese Zustände durchaus Vergleiche mit den dunkelsten Kapiteln der Vergangenheit, schreibt Andrian Kreye in der- auch angesichts einer USA, die Trump in kürzester Zeit zu einem "grausamen Bollwerk der" vewandelte: "Die Tiefpunkte häufen sich. Zeitgleich mit dem Besuch der hispanischen Abgeordneten in Texas veröffentlichte die investigative Journalistenorganisationdie Chats und Posts einer Facebookgruppe, der rund 9500 Beamte undangehören. Die Menschenverachtung und, mit der sie sich über das Leid und den Tod von Flüchtlingen lustig machen, liest sich wie das Protokoll aus einer rechtsradikalen Chatgruppe."Im Jahre 711 kamen die Muslime als Eroberer nach Spanien, 1453 nach Konstantinopel und anschließend auf den Balkan, heute "erobern" sie Europa "ohne Gewalt, dafür unter Berufung auf Minderheitenrechte und", polemisiert in derund beschwört einmal mehr "" und "": "Der Islam hat viele kulturell, konfessionell und auch sozial unterschiedliche Gesichter. Eines davon ist das ideologisch-totalitäre eines politischen Islam, der die Prinzipien des gesellschaftlichen Zusammenlebens aus dem Koran ableitet und offensiv propagiert. Mit einem privaten religiösen Glauben, der zu schützen ist, hat er nicht das Geringste zu tun. Der säkulare Euro-Islam richtet sich gegen diesen politischen Islam, denist."Weitere Artikel: "Es gab bei uns mal einen Willen, wider unsere nationalen Interessen zu handeln", seufzt im Interview der amerikanische Reporter, der nach " Die Abwicklung " nun einen Roman über den US-Diplomatenund den Niedergang der USA geschrieben hat.