Refik Anadol, Infinity Room, 2015. ZKM. Foto: Felix Grünschloß

, das kann der leere Raum zwischen zwei riesigen Eisenplatten von Richard Serra sein oder der nicht vorhandene Körper unter dem Mantel von Rodins Balzac-Statue, ein Mobile von Calder oder der Schatten eines abwesenden Kunstwerks, erkennt die höchst angeregte-Kritikerin Ursula Scheer in der Ausstellung "Negativer Raum. Skulptur und Installation im 20./21. Jahrhundert" im ZKM Karlsruhe: "So lernt man: Ein Raum kannwerden, von Spiegeln vorgetäuscht, als Schallraum erschaffen oder schlicht in seiner Leere ausgestellt. Die Schau führt vor Augen, was zu den Charakteristika der Skulptur des 20. und frühen 21. Jahrhunderts gehört: dass sie offen, mobil,ist und radikal abstrakt. Das gilt auch noch in den virtuellen Räumen, die sich mit VR-Brillen erkunden lassen, und in den, die unsere Lebensspuren bergen."





Berthe Morisot, Femme à sa toilette, 1877

Die impressionistische Malerinwurde praktisch von Beginn an von Kollegen wie Manet, Degas, Renoir, Monet als ebenbürtig anerkannt, meint Joseph Hanimann, der für diedie große Schau zu Morisot im Pariser Musée d'Orsay besucht hat. Sie musste in der Ausstellung also nicht etabliert werden. Hier geht es mehr um die Bedeutung ihrer -, so der Kritiker, der länger vor den Bildern stehen bleibt mit: "Vorgeführt wird da, etwa im zartblauen Knistern der Erwartung von 'Femme à sa toilette' aus den Jahren 1875 bis 1880, weniger eine weibliche Psychologie oder ein gesellschaftliches Profil als eine. Vom abgestreiften Oberteil oder verrutschten Nachthemd über der nackten Haut geht in diesen Bildern ein Reiz vor-erotischer Geschäftigkeit aus. Stehen die Frauen dann aber mit ihrem vollendeten Putz im Theaterfoyer oder im Salon, wirkt ihr Blick seltsam nach innen gekehrt, als wären siedes mondänen Ereignisses."Im Interview miterklärt die Künstlerin, warum ihrer Ausstellung zuin Polen so viel Widerstände entgegengesetzt werden. Und in Deutschland? "In Deutschland habe ich erfahren, dassist, und dass es deutsches Gedankengut ist. Dass sie polnisch ist, wussten die Personen, die mit mir sprachen, darunter Personen die der Partei Die Linke angehören, zum Beispiel nicht. Rosa Luxemburg hatgeschrieben, und in keiner einzigen Sprache ist alles, was sie geschrieben hat, übersetzt. Die ganzeund ihre Briefstreits, die sie mit Stalin und Lenin geführt hat, das war alles auf Russisch und ist."Weitere Artikel: Im würdigt Berit Hempel in einem Essay den vor sechzig Jahren gestorbenen Maler. Und Almuth Spiegler erzählt in der Presse vom geplanten neuen Museum der umstrittenen MilliardärinBesprochen werden eine Ausstellung des Hamburger Museums für Kunst und Gewerbe zur, die in der vonherausgegebenenpublizierte ( monopol ), die Ausstellung "!", die an den Zugang von Künstlerinnen zur Berliner Kunstakademie vor 100 Jahren erinnert, auf Schloss Biesdorf in Berlin-Marzahn ( taz ) und eine Ausstellung zur Geschichte derim C/O Berlin (FAZ).