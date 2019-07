Dass die Bundesregierung dasim nächsten Jahr fast vergessen hätte, ist fürein Symptom. Die Wende werde von vielen hier nicht mehr als besonders feiernswertes Ereignis angesehen, schreibt er in seinem Blog. Und die einzigen, die noch zu schätzen wissen, dass die DDR zusammengebrochen ist, nämlich ihre, sind mit null komma null Personen im Festkomitee vertreten! Sie können sich auch nicht darüber freuen, wie gut es dender DDR geht: "Schwer zu verstehen ist für sie vor allem die Tatsache, dass die Staatspartei der DDR 1990 weder aufgelöst noch verboten wurde. Auf diese Weise konnte sie nicht nur ihr- und sämtliche Kaderakten - beiseiteschaffen, sondern auch einen erheblichen Teil ihrer Organisationskraft in die neue Zeit retten. Dass der Hauptverantwortliche, der damalige SED-Vorsitzende und heutige Linken-Abgeordnete, unlängst von der Philharmonie Leipzig eingeladen wurde, um bei einem Gedenkkonzert für die Friedliche Revolution vor 30 Jahren zu sprechen, ist für viele blanker Hohn."Völlig anders ist die Stimmung in schreibt Siegfried Mortkowitz bei: "Dreißig Jahre nach der Samtenen Revolution nutzen Tschechen und Slowaken einmal mehr Massenproteste auf der Straße, um die politische Landschaft durcheinanderzuwirbeln. Die heutigen Demonstranten sagen zwar, dass sie sich von dem Aufstand von 1989 inspirieren lassen, der den Kommunismus in der damaligen Tschechoslowakei zu Fall brachte, aber der Kampf ist heute ein anderer: Sie verteidigenden das- die liberale Demokratie -, statt es zu Fall bringen zu wollen."Die Europäer haben in weiten Teilen den Zweiten Weltkrieg noch nicht verdaut. Dazu kommt, dass viele osteuropäische Länder vor der Wende kaum größere Erfahrungen mit der Demokratie gemacht hatten, erinnert im Interview mit derder schwedische Schriftsteller , der zu erklären versucht, warumstatt zusammenzuwachsen eher weiter auseinander gehen. "Es geht hier freilich um Prozesse von langer Dauer. Es wird nicht so rasch gehen, bis dieverheilt sind. Unterschiedliche Prägungen gibt es bis in den Alltag. Ich bin, die Unterschiede sind nicht dramatisch, aber sie zeigen sich etwa imals eines Vehikels westlichen Lebens. Bei unterschiedlichen Meinungen versucht meine Frau, die Schriftstellerin Slavenka Drakulić, hartnäckig, mich von ihrer Position zu überzeugen, während ich sofort ein Niemandsland suche, wo wir uns treffen können. Meine Einstellung ist für sie 'pragmatischer Opportunismus', ihre dagegen eine 'prinzipielle'. Etwas zugespitzt: Sie, während ich nurfinden will."Spöttisch kommentiertWladmir Putins Äußerung über den "überholten" Liberalismus (mehr hier ). Noch spöttischer sieht er, dass derRussland wieder aufgenommen hat und somit die Annexion der Krim mehr oder weniger santkioniere. Man dürfe halt Russland nichtüberlassen. Das sähen Putins engste Vertraute ebenso: "Selbst die linientreusten Kreml-Propagandisten... arbeiten für den Kreml hauptsächlich, um mehr Geld für daszu haben, für die Ausbildung ihrer Kinder an prestigeträchtigen Universitäten und die Verlängerung ihres kostbaren Lebens in teuren Kliniken. Privat sind sie für den Westen, dienstlich bekämpfen sie ihn. Zynismus, sagen Sie? Das ist denen vollkommen wurst..."ist eng verkumpelt mit dem Oligarchensohnund hat sich einige Male im Privatjet in dessen Palazzo bei Perugia fliegen lassen, wo rauschende Parties gefeiert werden, berichtet James Cusick in: Jewgenis Vater, Alexander Lebedew, "war in den 1980er Jahrenin der russischen Botschaft in London und arbeitete später für die Nachfolgeorganisation FSB. Wie viele andere nutzte er das wirtschaftliche Chaos der Jelzin-Ära, umzu erwerben. Er baute eine kleine russische Bank zu einer der größten russischen Banken aus, erwarb Anteile an Aeroflot und eine Beteiligung an der russischen Flugzeugbauindustrie und hielt bedeutende Anteile an Gazprom, einem der größten russischen Unternehmen, das sich heute mehrheitlich im Besitz der russischen Regierung befindet."Deutsche Politiker unterstützt mit ihrer Unterstützungund der Ignorierung italienischen Rechts die europäische - und die deutsche - Rechte, meint imdie Juristin. "Ob Carola Rackete italienisches Recht gebrochen hat und wie mit ihr zu verfahren wäre, dazu haben sie sich schlicht nicht zu äußern. Mit Moral lässt sich hier nicht argumentieren. Das Recht ist die geronnene Moral einer Gesellschaft. Im Ausland betrachtet man das Verhalten der Deutschen mit Befremden. Früher marschierten sie ein, jetzt wollen sie mit ihrerbelehren, ist der Tenor vieler ausländischer Medien. Italiens Innenministererfreut sich als Folge der Affäre an."In derkann Dirk Schümer das nur bestätigen: "Jedes neue Flüchtlingsboot bringt ihm neue Wähler. Und jedes deutsche Rettungsboot, jede Einmischung deutscher Politiker befeuert bei vielen Italienern von rechts bis links die Unbeliebtheit Deutschlands als."