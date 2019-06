Die Praxis mag einigermaßen liberal sein, die Gesetzeslage ist es nicht, sagt Juristin Ulrike Lembke im Gespräch mit Patricia Hecht von derzur Frage, wie es kommt, dass nun in Berlin schon wieder ein neuer Fall zumverhandelt wird. Zwar sollte es nach der Wiedervereinigung eine Liberalisierung geben: "Dasakzeptierte das aber nicht und gab detailliert den Inhalt jener Regelungen vor, die 1995 als §§ 218ff in Kraft traten. Im Urteil legte das Gericht auch fest, dass eine ungewollt Schwangere, die Schwangerschaft auszutragen. Wenn ich das meinen Studierenden sage, glauben die, ich mache Witze. Aber das steht da, das gilt und das ist auch so gemeint. Als Frau liest man das einmal und vergisst es nie wieder."Dieist schuld, dass heute wieder gegen Ärztinnen prozessiert wird, schreibt Chantal Louis bei. Es geht um die Berliner Ärztinnen Bettina Gaber und Verena Weyer, die so auf ihrer Website informierten: "Auch ein medikamentöser, narkosefreier Schwangerschaftsabbruch gehört zu den Leistungen von Frau Dr. Gaber." Der Kompromiss, dem die SPD zustimmte, funktionierte laut Louis so: "ÄrztInnen dürfen nämlich laut der Gesetzesreform, die im März 2019 in Kraft trat, ausschließlich 'aufhinweisen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche (...) vornehmen.'über diese 'Tatsache' hinaus wird nach wie vor mit Geld- oder Haftstrafe geahndet."Derimmerhin wurde irgendwann abgeschafft - genauer: auch erst. Daran erinnert in derMartin Reichert: "Erst im Jahr 1994 war es dann endgültig vorbei mit den '175ern',wurde der Paragraph 175 abgeschafft, also rund vier Jahre nach der 'der Weltgeschichte', nämlich der Streichung der Homosexualität von der Liste psychischer Krankheiten durch die WHO im Jahr 1990."geht im politischen Teil Verschwörungstheorien über eine angebliche IM-Tätigkeitnach. Belege findet er nicht: "Man mag Merkel vorwerfen, dass sie als Bundeskanzlerin nichtüber ihre DDR-Vergangenheit spricht. Ein Beleg für eine Tätigkeit für den Staatssicherheitsdienst ist ihre vergleichsweise unbedeutende Funktion in der FDJ in jedem Fall nicht."Im Interview mit dem ärgert sich Jagoda Marinic, dass derso lahmarschig und #metoo hier praktisch folgenlos geblieben ist: "Reale Folgen? Gab es kaum, auch bei uns hättenihre Posten räumen müssen, wenn es #MeToo gegeben hätte. Und wenn es die Öffentlich-Rechtlichen nach #MeToo nicht schaffen,zu besetzen, ist nicht viel angekommen, das ist im gesamten Medienbereich so. Problemlösungsstrukturen gibt es, die schaffen wir immer sofort, Kommissionen, Gleichstellungsbeauftragte etc. und dann, Konsequenzen bleiben aus. Schauen Sie mal bei! Wieviele sogenannte Expertinnen es dort gibt. Da diskutieren einfach mal so vier Frauen mit sichtbarem Migrationshintergrund die Politik von Trump."Eigentlich würden die Obamas ihregern in der South Side von Chicago bauen, aber darum gibts jetzt Streit, berichtet Anna Lea Berg in der. ("kritisieren, dass die Stadt den öffentlichen Park für das Center zur Verfügung stellt und damit eine Ressource für die Bewohner gegen eine andere austauscht, anstatt eine der unzähligen Freiflächen in der South Side zu nutzen. Besonders skeptisch sind die Kritiker gegenüber den Plänen der Stadt, einen von Tiger Woods designten Golfplatz im Süden des Parks einzurichten, für den ein Naturschutzgebiet und ein kleiner öffentlicher Golfplatz weichen müssten." In derstreitet man sich unterdessen darum, ob man sich von weißen Ökos was diktieren lassen soll, oder ob diedes Viertels nicht doch ein Problem werden könnte.