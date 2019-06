Irgendetwas scheint schiefgelaufen zu sein im. Der Journalistwurde nach massiven Protesten und Solidarisierungen freigelassen - der investigative Reporter war zuvor unter den üblichen fadenscheinigen Vorwänden unter Hausarrest gestellt worden. Die Proteste hatte einein Putins Russland, berichtet Christina Hebel in: "Das Klima wird im Land als immer repressiver empfunden.gelten in Russland als probates Mittel, Kritiker aus dem Verkehr zu ziehen. Das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden ist minimal, der Golunow-Fall hielt vielen vor Augen, wie rücksichtslos Polizisten im Land vorgehen." Mehr zum Fall hier und hier Diesollte ihr Selbstbild überprüfen, schreibt -Autor Thomas Schmid in einem Essay über den Niedergang der Partei: "Sie hat es bis in die jüngste Zeit hinein gut verstanden, die Fiktion zu verbreiten, sie allein sei der Motor derder Industriegesellschaft gewesen." Am Ende ist sie ihr vielleicht zu sehr erlegen, so Schmid: An der Verbesserung der Lebensverhältnisse "war während der Weimarer Republik dieebenso beteiligt wie die Sozialdemokratie. Und später galt das besonders für die. Den breiten Massen den Widerstandsgeist auszutreiben und ihnen den politischen Schneid durch Wohlstandsmehrung abzukaufen, war eine erklärte Strategie des NS-Regimes. Eine erfolgreiche, wie unter anderem das Überlaufen vieler Arbeiter zur NSDAP beweist."Der Autor und-Kolumnisthat als Schüler Zeit in einem britischenverbracht. Was er dort erlebte, erscheint ihm inseltsam aktuell: "Am Ende meines ersten Schuljahres, als die Zeugnisse ausgeteilt wurden, erklärte der Klassenlehrer: 'Wie könnt ihr zulassen, dassbesser ist als ihr?' Der Ausländer, das war ich, die anderen Schüler offenbar Teil einer imperialen Einheit, auch wenn viele darunter Afrikaner und Inder waren. Ein Jahr später verkündete derselbe Lehrer: 'Es gibt zwei Arten von Menschen, Engländer und solche, die es.'"Diehaben auf voller Linie versagt, schreibt der italienische Politologeim. Dabei hatte er durchaus Hoffnungen auf sie gesetzt, etwa auf eine ökologische Umgestaltung derdurch die Sterne-Bürgermeisterin. Aber alles ist beim alten geblieben. Italien sei einin Europa, und die Italiener seien bereit gewesen, radikale neue Lösungen auszuprobieren. "Das Dumme ist nur, dass wir den Fehler machten zu denken, dasseiner Gesellschaft Wandel bringen können, während es jetzt offen zu Tage liegt, dass der Wandel nur dann kommen kann, wenn eineVerantwortung dafür übernimmt."