Die türkische Schriftstellerin will Istanbul nicht aufgeben - nicht gegenüber den Männern, die die Stadt "ab einer gewissen Uhrzeit" in Beschlag nehmen, und schon gar nicht gegenüber und dem Mentalitäts-Backlash in der türkischen Gesellschaft, der mit dessen Namen verbunden ist. In ihrem neuen, einen Zeitraum von den 60ern bis zum Jahr 1990 umspannenden Roman geht es um einen außergewöhnlichen Friedhof etwas außerhalb der Stadt, erzählt sie in der. Es handelt sich um den ". Dort gibt es keine Grabsteine, keine Namen auf den Gräbern,. Es ist ein Ort, an dem Menschen zu Nummern werden. Begraben liegen dort meistens Menschen, die von ihren Familien verstoßen wurden. Sie sind an Aids gestorben, gehörten zur LGBT-Community, waren Sexarbeiterinnen, Transgender, Selbstmörder, ausgesetzte Babys. ... Ich wollte damit politische Geschichte und verbinden. Und ich wünschte, ich könnte Ihnen sagen, dass es seit der Zeit Fortschritt gegeben hat, aber. Es gibt mehr Nationalismus als damals, mehr religiösen Fundamentalismus und definitiv mehr Autoritarismus."

Felix Philipp Ingold singt in der ein Loblied auf Thomas Pynchon und Elena Ferrante, die sich dem Betriebsgesumm und -gebrumm um den Schriftsteller als öffentliche Persona mit konsequent verweigern. Eine äußerst rare Geste, in einem von Verlagen emsig bestellten Feld: "Vorrangig bleibt dabei stets das, der vor seinen Text, vor sein Buch hintritt und es durch seine Person gleichsam überblendet. Der Schreiber gewinnt somit fast schon naturgemäß Vorrang vor dem Geschriebenen. Die Präsenz beziehungsweise das repräsentative Image des Autors lenkt tendenziell von den Qualitäten wie von den Mängeln des Werks ab, erschwert dessen objektive Lektüre und Einschätzung, führt letztlich dazu, dass der Text als Produkt dem Verfasser als Produzenten wird."

Auf widmet sich Johannes Franzen dem Phänomen aus benachbarten Künsten, die ihren bereits etablierten Namen auch mit Romanen monetarisieren - so etwa im Fall von Bela B. Felsenheimer, Axel Milberg und anderen. "Eine von der Medienkonkurrenz gebeutelte Branche darf an der, während die großen Namen mit dem nach wie vor ausgestattet werden. ... An dieser Entwicklung sind, die ihre Aufmerksamkeit immer mehr in große Namen investieren." Verlagen wie Kritik rät Franzen, den eigenen Ruf als Gatekeeper des kulturellen Kapitals nicht voreilig auf dem Altar der Popularität zu opfern.