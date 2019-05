Als das Bundesverfassungsgericht entschied, ein "" anzuerkennen, rechnete es mitin Deutschland, die nach dieser Definition als "divers" oder intersexuell gelten könnten. In Wahrheit dürfte die Zahl derer, die den(der auch ein wichtiger Baustein der Gendertheorien ist) beanspruchen würden, wohl eher bei 1.600 liegen, schätzt Martin Spiewak, der für die in Krankenhäusern und Behörden recherchiert hat: "Eine Nachfrage derbei den Standesämtern der elf größten deutschen Städte ergibt: Insgesamt habenbeantragt, ihren Geschlechtseintrag auf 'divers' ändern zu lassen (Stand Mitte April). Neun von ihnen leben in Berlin, zwei in München. Rechnet man die Zahlen, die von ähnlichen Umfragen bestätigt werden, auf ganz Deutschland hoch, sind es rund 150 Fälle. Eltern intersexueller Neugeborener, die ihr Kind als divers eintragen ließen, gibt es in den befragten Städten bislang keine." Natürlich, so Spiewak, könne es sein, dass sich noch nicht alle in Frage kommenden Personen gemeldet hätten, doch "mit einer Fallzahl vonrechnet kaum jemand". Hinzukomme, dass sich die meisten der Personen, die medizinisch als intersexuell gelten, sehr wohl entwederdefinieren. Aber die Betroffenen haben gutegeleistet, meint er.Nicht die "" ist das Problem, sondern die, die soziale Minderheiten schafft, schreibt indes die Publizistin Carolin Emcke in der: "Zu den mehr oder minder mutwilligen Missverständnissen über 'Identitätspolitik' gehört die Unterstellung, Angehörige von Minderheiten lehnten liberale Gesellschaftsmodelle oderab, weil sie Werte kulturell relativierten. Das Gegenteil ist üblicher: Um Diskriminierung zu kritisieren, braucht es keine aufgeladenen Konzepte von essenzieller Identität, sondern gerade eine Orientierung an den universalen Prinzipien von Freiheit und Gleichheit. Allein: Um eine konkrete Diskriminierung zu belegen, braucht es eine dichte Beschreibung der Art und Weise, in der benachteiligt wird - und da kommen dann Hinsichten wie Körpergröße oderins Spiel."Erstaunlich, in wie kurzer Zeit sich die Stimmung zumin den Feuilletons gedreht hat. Gerade präsentierte das Frankfurter Museum für Angewandte Kunst einen beschönigenden Blick auf "Muslim Fashions", und allenthalben verteidigte man das Kopftuch als modischen Schmuck(unsere Resümees ), doch nach der @-Aktion an der Frankfurter Uni (unsere Resümees ) sind nun alle für die Kritik an diesem Symbol der Unterwerfung, so auch Thomas Thiel, der heute für dieüber die Konferenz vonschreibt. "Man muss dazu sagen, dass die Frankfurter Konferenz nicht die dominierende Stimmung in Wissenschaft, Gesellschaft und Politik wiedergab. Susanne Schröter hateinen Raum geschaffen, in der Meinungen ausgesprochen werden können, die sonst zurückgehalten oder, wie die Konferenz selbst, mit Rassismus-Parolen niedergehalten werden (sollen).findet beispielsweise akademisch kein Podium mehr." Thiel feiert Schröters Konferenz als "bei der Rückbesinnung der Universitäten auf ihre intellektuellen Prinzipien". Ähnlich argumentiert Cigdem Toprak in derund betont: "Kritik muss, darf und soll sein. An allen Religionen - und auch am Islam."Andreas Wilkens erzählt in einem schönen Feuilleton bei, warum er gern, und warum das immer schwieriger wird: wegen, "und während ich dies schreibe, berichtet das Radio, 'nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes im Jahr 2007 wurde deutschlandweit noch rund 689.000 Menschen im Alter zwischen 18 und 24 Jahren eineerteilt, 2017 nur noch rund 345.000'. Sie fahren also weniger mit dem Auto, sondern radeln womöglich immer mehr ahnungslos an diesenmit der Frau und dem Kind drauf vorbei."