Die Hamas hat denvorerst eingestellt. Er "fand keineswegs zufällig kurz vor dem in Tel Aviv anstehenden(ESC) statt", meint Frederik Schindler in der, der es nicht fassen kann, dass den Israelis, die Homosexuelle friedlich feiern lassen, vorgeworfen wird, mit ihrer Toleranz "pink washing" zu betreiben: "In den palästinensischen Gebieten müssen Homosexuelle Gewalt von Familienmitgliedern, militanten Gruppen und Sicherheitskräften befürchten, im Gazastreifen istund wird mit bis zu zehn Jahren Gefängnis bestraft. Auch in den Nachbarländern Israels werden LGBT-Personen massiv verfolgt. ... Solange nicht überall sexuelle und geschlechtliche Vielfalt so gefeiert werden kann wie während der Tel Aviv Pride, ist es deshalb ausgesprochen lächerlich, hier ausgerechnet Israel zurechtzuweisen und gleichzeitig über die drakonischen Anti-Homosexuellen-Gesetze in den Nachbarländern zu schweigen." Die Hamas ist sich hingegen mit dereinig, die ihren Widerstand gegen die bei Homosexuellen beliebte Schlagerveranstaltung mit einem in Form von gebrochenen Herzen kundgibt.Der amerikanische Bundesstaathat gerade ein Gesetz erlassen, dasso gut wie unmöglich macht, schreibt Isabelle Hanne in. Georgia reiht sich damit nur in einenein: "Seit Anfang des Jahres haben die Konservativen des Landes ihre Bemühungen in ihrem Anti-Abtreibungs-Kreuzzug intensiviert. Das Guttmacher Institute of Statistics, das sich für reproduktive Rechte einsetzt, hat mehr als 300 Maßnahmen zur Einschränkung der Abtreibung identifiziert, die 2019 in 28 amerikanischen Staaten beschlossen wurden. In Alabama wollen die Gesetzgeber Ärzten unterverbieten, Abtreibungen durchzuführen, nur wenige Ausnahmen sind zugelassen. Tennessee, Missouri, South Carolina und Louisiana arbeiten an ähnlichen Gesetzen wie Georgia."Am heutigen 09. Mai wird inwieder dermit nationalistischem und militärischem "Pomp" gefeiert, schreibt die Osteuropa-Historikerinin derund erinnert mit Blick auf ihren Großonkel, der als jüdischer Widerstandskämpfer denan sowjetischen Juden überlebte und nach dem Krieg vom NKDW als Kollaborateur zuverurteilt wurde, wie jene, meist jüdische Schicksale zu Gunsten eines "Heldennarrativs" in Russland verschwiegen werden: "Es geht darum, wie der 'Krieg' von der Gesellschaft an diesem Tag 'inszeniert' und mit welchen Projektionen und Wünschen er gefüllt wird. In der Schule lernt die junge Generation den, sondern als Grund, stolz zu sein, kennen. Dieser Stolz soll verinnerlicht und für zukünftige Generationen tradiert werden. Der Krieg der Lebenden verdrängt den Krieg der Toten."Außerdem: Entgegen derund des syrischen Regimes, dersei beendet, werden die Regionen Idlib und Hama unter dem Vorwand, islamistische Terroristen zu bekämpfen, seit knapp zwei Wochen von der russischen und der syrischen Luftwaffe bombardiert, schreibt Richard Herzinger in derund befürchtet eine Großoffensive der Regimekräfte, wenn der Westen nicht mit Sanktionen eingreift.