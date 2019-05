Wer geht hier wem auf den Leim? Szene aus dem Film "Kleine Germanen"

Im Kampf gegen das Drehbuch: Ronald Zehrfeld gelangt ans "Ende der Wahrheit"

Ziemlich zweifelhaft finden die Filmkritikerund"Kleine Germanen", ein Experiment zwischen Dokumentar-, Interview-, Animations- und nachgespielten Szenen, mit dem die beiden Filmemacher erörtern wollten, wie. Dahinter stand der gute Glaube, Rechtsextreme würden sich vor laufender Kamera entlarven. Jedoch "liefert der Film nur wenige Antworten über die politische Indoktrinierung von Kindern, aber relativ viele auf die Frage, wie Rechtsradikale seit einigen Jahren mit ihren als konservativen Sirenenklängen getarnten Erziehungsmethoden sehr erfolgreich", hält David Steinitz dem Film in dervor. Auch Jan-Philipp Kohlmann vom ärgert sich: Der Film belege, "wiemanche Journalisten und Filmemacher mit Leuten wie Kubitschek umgehen und welche unreflektierten Bilder sie für rechte Themen nutzen. 'Kleine Germanen' steht beispielhaft für eine, die in den letzten Jahren zurbeigetragen hat."Dietrich Kuhlbrodt hält den Film in der Filmgazette für "überfrachtet". Deutlich positiver fällt Axel Timo Purrs Besprechung aufaus: Diesem "klugen, zärtlichen, traurigen und sehr wichtigen Film" gelingt es, "so etwas wiezu ermöglichen und verstehen zu lernen, was gerade mit uns und unserer Gesellschaft passiert." Im spricht Frank Geiger über seinen Film.Regisseurgilt seit seinem Copthriller "Wir waren Könige" von 2014 als neue Hoffnung des deutschen Actionthrillers. Sein neuer Film, der Paranoiathriller "Das Ende der Wahrheit" mitals BND-Agent, der sich nach einem Terroranschlag unversehens im Konflikt zu seinem Arbeitgeber wiederfindet, kann das Versprechen nicht so recht einlösen: Prinzipiell ist dieser Film durchaus "brisant", schreibt Rüdiger Suchsland auf, und das zumal vor Hintergrund derim vergangenen Jahr. Doch "wenn es um das Porträt der Menschen geht, dann verwandelt sich in diesem Film immer wieder Kino- in Fernsehästhetik - trotz allem Bemühen wird zu sehr, und Figuren eindeutig zu 'gut' oder 'böse' werden, anstatt doppelsinnig zu schillern. Dieser, auf Kühle und auf blauschwarze Noir-Atmosphären unterscheidet 'Das Ende der Wahrheit' dann doch von seinen Vorbildern aus Frankreich, Italien und Hollywood."In Leinemanns Film "drängt sich dasunentwegt in den Vordergrund", kritisiert Katrin Doerksen betrübt im. Auf-Kritiker Andreas Kilb wirkt der Film "immer wieder..., sowohl was seine Schauplätze als auch was die Story angeht. ... Man sieht nicht, dass 'Das Ende der Wahrheit' nur gut zwei Millionen Euro gekostet hat, aber man spürt in fast jeder Szene, dass erverfügt, um zu erzählen, was er erzählen will." Offenbar ein anderer Film wurde-Kritiker Hanns-Georg Rodek gezeigt, der sich jedenfalls an " sattgesehen hat und überhaupt bester Laune ist, da sich das deutsche Thrillerkino gegenüber den Vorbildern aus den USA nun endlich einmal als satisfaktionsfähig erwiesen habe.Weitere Artikel: Unter anderem der meldet , dass die frühere taz-Filmredakteurin künftig dasleiten wird. Im schreibt Bert Rebhandl über den unwahrscheinlichen Erfolg derBesprochen werdenSozialdrama "Ray & Liz" ( Perlentaucher FR ),Spielfilmdebüt "Jibril" ( critic.de ),Ehrenmord-Drama "Nur eine Frau" ( Tagesspiegel Presse ),Biopic "Stan & Ollie", der laut Artechock-Kritiker Rüdiger Suchsland an keiner Stelle ans subversive Potenzial der Porträtierten heranreicht ( SZ FR , mehr dazu bereits hier ) und-Verfilmung vonScience-Fiction-Novelle "Die wandernde Erde" ( Perlentaucher Artechock ).