Wie aus Kindern Soldaten werden: "Of Fathers and Sons"

Für seinen beeindruckenden Dokumentarfilm "Of Fathers and Sons" (aktuell besprochen in der SZ , mehr dazu bereits hier ) ist es dem in Berlin lebenden Filmemachergelungen, tief in die Welt der sich in der syrischen Provinz einigelndenvorzudringen und, als vermeintlicher Kriegsfotograf und Sympathisant, deren Vertrauen zu gewinnen. Für denhat Wolfgang Hamdorf mit Derki über seinen Film gesprochen . Seine Motivation für den Film bestand vor allem darin, zu "verstehen, wie Islamisten es schaffen, aus ihrenzu machen, was sie wirklich antreibt. Es ging mir darum, ihren Alltag kennenzulernen, denn nur dort findet man vielleicht Antworten darauf, was sie zu ihren Handlungen antreibt. Erst wenn man versteht, was in ihren Köpfen vorgeht, kann man Lösungen suchen, wie man ihr Treiben beenden kann. ... irgendetwas hat sie zu Extremisten werden lassen. Für mich ist das eine, und so wollte ich es im Film auch zeigen."