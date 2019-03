Der FBI-Sonderermittlerfand nach zweijährigen Recherchen keinen Beweis für Absprachen zwischen, seinem Wahlkampfteam und. Für die amerikanischen Medien ist das nicht unbedingt die Sensation, die sie erwartet haben. David Frum reagiert inso: "Gute Nachrichten, Amerika. Russland hat eurem Präsidenten. Aber obwohl er seinen Job im wesentlichen dieser Hilfe verdankt, hat sich der Präsident mit seinen Helfern nicht verschworen oder mit ihnen zusammengearbeitet. Er wareiner fremden Macht, aber kein aktiver Teil dieser Operation. Er bekam Diebesgut, aber hat sich mit den Dieben nicht im voraus abgesprochen. Dies ist, was Donald Trumps Regierung und ihre Komplizen im Kongress und die Mediennennen."Aber man soll nicht drumrum reden, findet Paul Farhi in der: Das vierseitige Dokument , in dem der amerikanische Justizminister William P. Barr den Bericht zusammenfasst, "ist eine, die Monate damit zubrachten, die Erzählung von einem möglichen geheimen Einverständnis in Meinungsartikeln und Talkshows auszubreiten."Zu den Autoren, die jetzt triumphieren, gehört Glenn Greenwald, der auf einen im Internet veröffentlichtes Buch des-Kolumnisten Matt Taibi verweist , für den die Ergebnisse der Untersuchung einer sehr schlechten Nachricht für die amerikanischen Medien gleichkommt: "Die Klatsche aus dem Irak-Krieg beschädigte den Ruf der Presse,hat ihn gerade vernichtet." Und "Anschuldigungen Trumps durch die Presse werden nun vonnicht mehr geglaubt werden".Aber ein "", wie Trump behauptete, ist der Bericht nicht, schreibt Susan B. Glasser imund zitiert Mueller: "Der Bericht ergibt zwar nicht, dass der Präsident eine Straftat begangen hat, aber er ist kein Freispruch." Und Glasser fährt fort: "Ernsthafte Vorwürfe über die angeblichedurch den Präsidenten bleiben bestehen. Ein epischer Kampf um das, was der Kongress von Müllers Bericht wird sehen können, ist fast unvermeidlich. Das Land ist geteilt. Und wir haben immer noch keine Ahnung, warum Donald Trumpscheint." Auch das Editorial Board der insistiert , dass der Bericht keinen Freispruch beim Thema Behinderung der Justiz enthalte und fordert eine vollständige Veröffentlichung.Hannes Stein schreibt in der: "Die Wahrheit über Donald Trumps zwielichtige, halblegale und dunkle Geschäfte wird kein Sonderermittler ans Licht bringen, sondern - so war das schon weiland im Falle von Richard Nixon - ein. Und der Kampf um die amerikanische Demokratie kann nicht an einen Sonderermittler '', ausgelagert werden. Er muss von den amerikanischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern selber geführt werden."