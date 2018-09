Friedhelm Greis sieht sich in einer ziemlich aufwändigen Recherche fürmal die Klickverhältnisse der Medien an, die in dergemeldet sind und eigentlich gerne Leistungsschutzrecht-Zahlungen on Google und Co. hätten. Dabei stellt sich heraus, dass Medien desbei weitem überrepräsentiert wären, während zum Beispiel Lokalzeitungen so gut wie nichts bekämen: "Nennenswerte Beträge würden für die großen Verlagsgruppen erst dann herausspringen, wenn Google beispielsweiseim Jahr zahlen würde. Selbst dann müsste ein Verlag wie Madsack die eingenommenen 2,5 Millionen Euro auf 15 Tageszeitungstitel verteilen. Das ergibt eine zusätzliche Einnahme von 166.000 Euro pro Titel. Axel Springer könnte hingegen für seine vier gemeldeten Produkte zusätzlicheverbuchen. Kein Wunder, dass Verlagschef Mathias Döpfner selbst mit ausgemachten Unwahrheiten für das Leistungsschutzrecht trommelt."In der betont Franziska Scheven, dass der laxe Umgang mit, der in deutschen Medien gepflegt wird, in den USA undenkbar wäre: "In den-Richtlinien, wie auch in den Journalistenschulen des Landes, wird am Prinzip festgehalten, dass in der Redaktion immer mindestens der Autor und ein Redaktor die Identität der Person kennen und deren Glaubhaftigkeit bestätigen müssen. Je nach Wichtigkeit der Geschichte wird die Identität auch einem hochrangigen Mitglied der Redaktion mitgeteilt, bis hin zum Chefredaktor."