Nagasawa Rosetsu: Drache, 1786, Detail aus einer Reihe von sechs Schiebetüren, Muryōji, Kushimoto. Bild: Museum Rietberg

Nach der NZZ feiert heute auch Donna Schons in derdie große Schau über den japanischen Malerim Zürcher Museum Rietberg und betont , wie einzigartig nicht nur seine Tuschezeichnungen vonsind, sondern auch ihre Präsentation in Europa: "Die Werke aus dem Jahre 1786 zählen in Japan als wichtiges Kulturgut, ihre Ausfuhr ist kompliziert. Dem Züricher Museum Rietberg ist es nun erstmals gelungen, sie nach Europa zu holen. Da deran der Westküste Japans momentan renoviert wird, sind seinenun für acht Wochen im Museum für außereuropäische Kulturen zu sehen."Im empfiehlt Laura Cumming die Schau "I Object", die Ian Hislop, der Chefredakteur des Satiremagazins "Private Eye" im British Museum kuratiert hat und bei der niemand auf die Idee kommen könne, Comedy mit der Kunst des Widerspruchs zu verwechseln: "At its best, scholarship and satire come together in this show to encourage and inspire. Who can forget the photocollage of two Iranian women in hijab fighting over the state dress controls, a man's bearded face shatteringly superimposed on both. The man being, the brave artist himself."