Na bravo, jetzt ist alles wie vorher, wir müssen auf Bundesinnenministernicht mehr verzichten. Und es gibt, einen "neuen Kandidaten für die", twittert , "Zurückweisung auf Grundlage einer", offenbar ein Zitat aus dem Einigungspapier der verfeindeten Schwesterparteien CDU und CSU. Im Liveblog vonlässt sich das Geschehen weiterverfolgen In dermit wenigen Strichen, was da eigentlich in den letzten Tagen zur Flüchtlingspolitik beschlossen wurde: "Wie von EU-Ratspräsident Donald Tusk angekündigt, werdengeschaffen werden. Doch wo? Aus Brüssel zurück erklärten Frankreichs und Italiens Staatschefs: Bei uns nicht! Österreichs Kanzler Sebastian Kurz, nun für ein halbes Jahr EU-Ratspräsident, möchte' einrichten, und zwar 'an einem'. Aber wo genau? Mein Tipp lautet: am ehesten in Libyen. Von Frankreich angeführt, zerstörte die westliche Bomberallianz dort 2011 die gesamte Staatsstruktur. Seither wüten in dem Nichtstaat Stammeskriege, Terrorgruppen, Armut und Chaos - seither gedeihen die Schlepperbanden. Nach außen eisern schweigend wird die EU deren Anführern ein neues Geschäftsmodell offerieren:statt Menschenhandel."Auch Paul Taylor fasst die letzten Tage beinoch mal in glasklaren Worten zusammen: "Dieschreitet voran. Die Politiker der EU kapitulieren vor denund ziehen vor Migranten, die vor Krieg, Hunger und Armut in Afrika und im Nahen Osten fliehen, diehoch." Das Asylrecht sei faktisch abgeschafft, schreibt er. Und noch etwas: "Europa kann nicht länger den moralischen Anspruch erheben, US-Präsident Donald Trump für denentlang der Grenze zu Mexiko zu verurteilen.""Noch nie in ihrer Geschichte war die CSUzugleich", kommentiert Heribert Prantl in der. Dass die Stimmung so giftig ist, schreibt er einem unausgegorenen Konzept der Parteiführung zu, wonach die CSU einem Rechtspopulisten wie Viktor Orbán nähersteht als Angela Merkel. "Was kann Entgiftung bringen? Die Basis, also die. Das bringt Klarheit." Lothar Müller unterzieht von Sonntag nacht einer kurzen Sprachkritik und stellt fest: de facto ist der Mann schon zurückgetreten.In der sagt Hannah Lühmann "! Es wäre wirklich traurig gewesen, wenn siegegangen wäre. Dass sie es wieder geschafft hat, dass ihr Widersacher nicht nur an ihr scheitert, sondern sich auch noch selbst ins Aus katapultiert, dass jetzt er alsdasteht - das sollte alle jungen Frauen ermutigen, zu sagen: Angela Merkel ist. Sie ist ein Idol."Harte Worte findet Bartosz T. Wieliński von derin derfürund fordert die EU auf, endlich zu reagieren: "Polen wirdbezeichnet werden können. Ein fundamentaler Bruch mit den Prinzipien der Europäischen Verträge ist evident. Die Union darf dem nicht tatenlos zusehen. ... Diese fatale Entwicklung lässt sich immer noch aufhalten. Die Europäische Kommission, die seit zwei Jahren einen formalen Rechtsstreit gegen Polen führt, müsste nurüber das Oberste Gericht vor dem Gerichtshof der Europäischen Union. Dann könnten die zuständigen Richter das Inkrafttreten des Gesetzes aufschieben und dadurch die Säuberung unter den polnischen Richtern verhindern."Und noch etwas geschieht zur notiert Richard Herzinger in der: "Im Schatten der Fußball-WM lässt Kreml-Chefin Syrien diebombardieren. Der Westen schaut lediglich zu. Es droht eine Weltordnung, in dermehr gelten."