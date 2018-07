Schwerpunkt: Reaktionen auf den Kompromiss von CSU und CDU

In der Regierung ist jetzt wieder alles wie immer, außer dass Flüchtlinge in Lager sollen.Daniél Kretschmar denkt in derüber den in seinem Zynismus fast poetisch klingenden Begriff der "" nach: "Die Grenze verlässt so ihren ohnehin fiktiven Ort und wird stattdessen, die auf diese Weise ganz rechtskonform in einemgehalten werden... In Lagern gehalten sollen sie dann daran gehindert werden, vollständig in den Wirkungsbereich bürgerlicher (also auch: einklagbarer) Rechtsnormen einzutreten. Sollte es ihnen dennoch gelingen, Ketten und Barrieren zu sprengen, soll nun vorsorglich derder 'Fiktion der Nichteinreise' unumstößlich um sie gezogen werden."In der fragt Cornelius Pollmer mit Blick auf die, die am Ende keine gewesen sein soll: "Wenn Politik in dieser Weise zurschrumpft und in der Sache am Ende kaum etwas passiert, wem schadet, wem nützt das?"So hat sich Österreichs Bundeskanzlerdie Koalition der "Gutwilligen" nicht vorgestellt, amüsiert sich Peter Münch in der: Flüchtlingen sollen nach dem Asylkompromiss der deutschen Unionsparteien jetzt von Deutschlandwerden können. Mit ihm nicht, hat Kurz erklärt. "Der deutsche Innenminister mag die Hoffnung hegen, in Wien auf einen traditionell engen Verbündeten zu treffen. Das Pikante an diesem Konflikt ist ja, dass sichnun ausgerechnet jene gegenüberstehen, die in der Migrationspolitik ansonsten mit vereinten Kräften gegen Merkel zu Felde gezogen sind. Nicht einmal drei Wochen ist es her, dass Kurz bei einem Treffen mit Seehofer die 'Achse der Gutwilligen' ausrief, die vom Berliner Innenministerium über Wien nach Rom führen sollte."Aber eigentlich sollen Flüchtlinge, ginge es nach den "Gutwilligen", den Europäern ganz aus den Augen, inam besten. Constanze von Bullion (nochmal schüttelt es vor dieser Logik der neuen Rechten immer noch: "Die neuen Bevölkerungspolitiker wollen Migranten aus der Mitte der EU an ihre Ränder und weiter schieben.können dann ja den Rest der Drecksarbeit besorgen. Übertrieben? Wird ohnehin nicht funktionieren, schon weil die Österreicher und Italiener keine Flüchtlinge wollen, die die Deutschen gern los wären? Mag sein. Das ändert aber nichts daran, dass diedrauf und dran ist, das Weltproblem Flucht und seine Folgen in Staaten auszulagern, in denen esgibt."Inspitzt sich die Justizkrise zu. Am Dienstag ist ein Gesetz in Kraft getreten, das dasder Regierung und dem Staatspräsidenten unterstellt. Eine neue, von Regierungsbeamten kontrollierte Disziplinarkammer soll die Richter kontrollieren, und eine Sonderkammer soll jedes seit 1997 ergangene, rechtskräftige Urteil aufheben dürfen. Außerdem wurde das Rentenalter gesenkt, so dass zahlreiche Richter jetzt zwangspensioniert werden. Doch es gibt Widerstand, berichtet Florian Hassel in der. Gerichtspräsidentin Malgorzata Gersdorf akzeptiert ihre Zwangspensionierung nicht. "Richterversammlungen in Warschau, Posen, Breslau und Lodz riefenauf. Doch die Regierung verstärkt den Druck. Nachdem eine Vollversammlung von Richtern am wichtigen Bezirksgericht von Krakau einer mutmaßlich rechtswidrig ernannten Gerichtspräsidentin das Misstrauen aussprach und zu Klagen gegen Polen vor EU-Gerichten aufrief, nannte Ministerpräsidentdie Krakauer Richter eine ''."Fast schon vergessen: Am Sonntag vor einer Woche hat sichzum türkischen Präsidenten wählen lassen. Bülent Mumay führt in seinerKolumne einder Woche danach: "Dienstag: In den Zeitungen erscheint eine Anzeige von, dem Parteichef von Erdogans rechtsextremem Bündnispartner MHP, darin macht er Journalisten zur Zielscheibe, die ihn und seine Partei vor der Wahl kritisiert hatten. Mit der Bemerkung '' listet er sie namentlich auf."Der Politologe spekuliert inüber ein Phänomen, das bisher noch kaum wahrgenommen wird:, die die Europapolitik endlich aus dem Dunstkreis nationaler Politik und Parteiinteressen führen würden und - etwa in der Migrationspolitik - erstmalsverfechten könnten. Ein paar solcher Parteien existieren bereits, unter anderem die von Yanis Varoufakis und Benoit Hamon gegründete linke Partei: "Diese transnationalen Bewegungen und Pioniere einer paneuropäischen Politik, die aus einem Sammelsurium von Bewegungen, Verbänden und Basisorganisationen hervorgegangen sind, weisen darauf hin, dass dasüber Europa bald vorbei sein könnte. Eines ist klar. Es gibt viel mehr Visionen von Europa als die der traditionellen Föderalisten auf der einen und der Nationalisten auf der anderen Seite des Spektrums." (Was es aber immer noch kaum gibt, sind paneuropäische Medien, die diese Ideen verbreiten.)