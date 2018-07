André Morsch , Sophie Marilley und Sachiko Hara in Toshio Hosokawas Oper "Erdbeben. Träume" in Stuttgart. Foto: A.T. Schaefer

Jossi Wieler beendet seine Intendanz in Stuttgart mit einer neuen Oper von, der für-Kritiker Reinhard Brembeck schlichtweg "derauf dieser Erde" ist. In seinem Werk "Erdbeben. Träume", jubelt Brembeck, bricht die Musik mit der Urgewalt einerüber die Hörer ein: "Toshio Hosokawa setzt nicht, wie so oft in der Oper üblich, seine kleinen privaten Gefühle absolut und stellt sie dann als Wunderwerke aus. Er begnügt sich auch nicht wie so viele seiner Vorgänger mit einer Liebesgeschichte. Nein, er hält in 'Erdbeben. Träume' der Menschheit einen Spiegel vor, in dem sie ihre Urängste und Albträume erkennt." In der wagt Wolf Loeckle noch kein Urteil. In der sieht Jan Brachmann zwar einige Schwächen im zweiten Teil der Oper, lobt aber ausdrücklich auchLibretto, dasNovelle "Das Erdbeben in Chili" von 1807 um Vorstellungen vonunderweitert.Weiteres: In der diskutiert Petra Kohse mit den DT-Intendanten, dem Geschäftsführer des Deutschen Bühnenvereins,und der Schauspielerinüber Gendergerechtigkeit, den neuen Verhaltenskodex und Solidarität an den Bühnen. Von einer, die Untergrenzen für die Gehälter festlegt, wollen die beiden Arbeitgeber aber nichts wissen: "Ulrich Khuon: Die Gagentabelle ist ein Problem." In derüber das Modell der Berliner Schaubühne und "das Ensemble alsdes Theaters".Besprochen wirdInszenierung von"Don Juan" am Münchner Residenztheater ( FR ).