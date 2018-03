Sean Gallagher hat für das Techblog herausgefunden , dass Facebookvon Android-Smartphone-Nutzern abrief und speicherte, inklusive Ort, Zeit, Telefonnummer und Namen des Angerufenen. "In Antwort auf eine E-Mail-Anfrage über diese Datensammelei schreibt ein Facebook-Sprecher: 'Ein wichtiger Teil bei Apps, die Verbindungen herstellen, ist es, die Leute zu finden, mit denen man Verbindung sucht. Wenn man also zum ersten Mal ein Foto in einer Messaging- oder sozialen App registriert, ist es weithin üblich, die Telefonkontakte hochzuladen.' Der Sprecher betont, das diessei und die Installationsroutine ausdrücklich nah Zugang zu den Kontakten fragt. Die Daten lassen sich mit einem Tool auch löschen."Der Konzern findet die Geschichte so wichtig, dass er in einem Blogpost auf sie reagierte. In einem Update für seinen Artikel informiert Gallagher über: Demnach scheinen die Daten - auch- auch ohne Erlaubnis gesammelt worden zu sein. Auch der berichtet hierzu: "Immer mehr Nutzer, die ihre Facebook-Konten im Zeichen des Cambridge-Analytica-Skandals löschen, stellen fest, dass das Netzwerkgespeichert hat, als sie erwarteten, Daten zu Telefongesprächen und SMS."Noch nie standen Facebook und Google schreibt ein ganzer Autorenstab in der, und manche denken bereits über Alternativen nach: "Am extremsten ist der Traum, die beiden Firmen zu. Auch mildere Geschäftsmodelle, die weniger auf Anzeigen und mehr aufberuhen, wurden vorgebracht, obwohl unklar ist, warum die Firmen etwas aufgeben sollten, das sie so wohhabend gemacht hat."Außerdem zu Facebook: Derlegt nach und präsentiert Aussagen des Whistleblowers Shahmir Sanni über Einflussnahme vonim-Wahlkampf. Die berichtet über die Reaktion der deutschen Politik auf den Skandal - Justiziministerinbestellt Repräsentanten des Konzerns ein. Und in derruft: "Ground Facebook!"