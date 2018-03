neues Stück "Null" hatte an der Berliner Schaubühne Premiere. Im reibt sich Christine Wahl vor Freude die Hände: "ist gar kein Ausdruck für das, was hier am laufenden Band virtuos vorgeführt wird." In dergeht es Daniele Muscionico ähnlich, auch wenn sie den Abend gemessen an Fritschs Coups "Murmel, Murmel" oder "Pfusch" für zu leicht befindet : "Zu leicht zwar, leicht, und doch: Es scheint, als ob an der Schaubühne eine Ahnung von Resignation und Skeptizismus dem scheinbarzugrunde liegt. Und dieser neue Ton macht die Nuller-Leichtigkeit auch zu einer sorgenvollen. Er führt zu einem verwünscht-klugen, nicht mehr hochnotkomischen, sondern teilweise hochnottraurigen Abend." In der schwärmt Doris Meierheinrich von "".Mit dem Geschmack von Asche verlässt Sascha WestphalBühnenadaption vonWeltuntergangsvision "Melancholia" am Bochumer Schauspielhaus : "Mehr noch als in von Triers Film, in dem die Welt letztlichzerschellt, erweist sich in Wehners Inszenierung die Hochzeitsgesellschaft, diese Versammlung von Lemuren, als Mikrokosmos einer Gesellschaft, in der diegeworden ist."Weiteres: In derberichtet Simon Strauß ein wenig bestürzt über den Selbstmord des Stockholmer Theater-Intendanten, dem im Zuge von #MeToo ein diktatorisches Gebaren vorgeworfen wurde. Dorion Weickmann blickt in derauf die glanzvolle Ära des Stuttgarter Ballett-Intendantenzurück, dem fünf Choreografen zum Abschied das Stück "Die Fantastischen Fünf" widmeten.Besprochen werdenbildgewaltiges Figurentheater "Terra In Cognita" am Staatstheater Cottbus ( Nachtkritik ), Enis Macis Stück "Mitwisser" am Wiener Schauspielhaus ( Nachtkritik Standard ) Sebastian Baumgartens Inszenierung von Albert' "Caligula" am Düsseldorfer Schauspielhaus ( SZ ), Michael Sturmingers Eröffnung der Salzburger Osterfestspiele mit"Tosca" ( SZ Standard ) und"Parsifal" von Dieter Dorn und Simon Rattle in Baden-Baden ().