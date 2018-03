Ralf Leonhard erinnert in deran den, der allenthalben von Jubel und hässlichen Szenen begleitet war: "Als Hitler am 15. März auf dem Heldenplatz seine berühmte Rede hielt, in der er den 'an das Deutsche Reich' verkündete, war der Rathausplatz bereits in Adolf-Hitler-Platz umgetauft. In den Straßen erschallten Sprechchöre mit 'Sieg Heil!', 'Schuschnigg an den Galgen!' und 'Juda verrecke!'. In den folgenden Tagen war der: Hausmeister oder Nachbarn denunzierten Menschen, die jüdisch aussahen, die man dann zwang, die Parolen des Schuschnigg-Regimes und die Kruckenkreuze des Ständestaats wegzuwaschen. 'Reibpartien' nannte man das zynisch. Menschen begannen, ihre jüdischen Nachbarn aus der Wohnung zu werfen oder deren Wertgegenstände zu plündern."In der Ausstellung "Sparen" im Deutschen Historischen Museum in Berlin lernt -Autor Gustav Seibt viel über die Entstehung der, die vor zweihundert Jahren begannen, die winzigen Geldvorräte der Armen "mager, aber verlässlich zu verzinsen". Von der Völkerpsychologie der Ausstellung kann er dagegen nur warnen: "Denn die Deutschen haben zwar in den letzten zweihundert Jahren verlässlich und konstant gespart, aber im europäischen Vergleich keineswegs übertrieben viel. Es hätte sich gelohnt, diese trügerische Selbsteinschätzung zu hinterfragen, die auch eine Wirkungist. Viel höhere Sparquoten als die hier traditionell im Mittelfeld liegenden Deutschen haben nämlich seit jeher - Überraschung! - die Italiener."Auch Arno Widmann wird nicht glücklich in dieser - von den Sparkassen gesponsorten - Ausstellung: "Nirgends auch nur der Hauch eineran der Charakterologie der Sparertypen. So spielt, ohne den doch sonst Sparen gar nicht gedacht werden könnte, hier gar keine Rolle. Das Sparen in der Literatur ist kein Thema. Das in der Kunst nur ganz am Rande. Das Sparen und die Psychoanalyse ist ebenfalls kein Thema für die Ausstellung. Dabei wäre es, angesichts der, für den, der über eine deutsche Tugend nachdenkt, doch das Nächstliegende."Der Historiker erkennt in der, dass sich Nationen mit den unrühmlichen Kapiteln ihrer Geschichte schwertun.