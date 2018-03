Anlässlich einer kleinen Ausstellung über die Klarsfelds in Paris erzählt Rudolf Walther in dernochmal in aller Ausführlichkeit die Geschichte der, diedem damaligen Bundeskanzler Georg Kiesinger versetzte. Unter anderem berichtet er, dass Klarsfeld diese Ohrfeige zuvor in einer Podiumsdiskussion mit Günter Grass, Johannes Agnoli, Ekkehart Krippendorff und Jacob Taubes angekündigt hatte. Grass war dagegen: Aber "Beate Klarsfeld ließ von ihrem Vorhaben nicht ab und schritt am 7. November 1968, ihrem fünften Hochzeitstag, auf dem Berliner Parteitag der CDU zur Tat. In dem noch am gleichen Tag eingeleiteten Schnellverfahren wurde sieverurteilt. Ihr Verteidiger war. Der SDS sprach von einem 'Terrorurteil sondergleichen'. Im Berufungsverfahren vom August 1969 wurde die drakonische Strafe aufherabgesetzt. Die handfeste Aktion wurde weltweit zum Skandal stilisiert."Außerdem: Unter der reichlich plakativen Überschrift "Seit wann gehört der Islam zu uns? Seit dem Dritten Reich" gehtin derauf die Geschichte der erstaunlich freundlichen Beziehungen derzuin Nahost, im Balkan und im Kaukasus ein. Auch nach dem Krieg habe deutsche Außenpolitik auf diese Beziehungen zurückgegriffen.