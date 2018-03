Andres Wysling zeichnet in derein desaströses Bild vonnach den Wahlen. Gewonnen haben dievon Luigi Di Maiosund dievon Matteo Salvinis. Zum größten Problem Italiens, der riesigen Überschuldung, haben jedoch beide nichts zu sagen: "Beide haben es verstanden, mitScharen von Protestwählern zu mobilisieren. Salvini richtete sich vor allem an die Klasse der Kleinunternehmer; mit dem patriotischen Wettern über Massenimmigration und dem Versprechen von Steuersenkungen, insbesondere einer Flat Tax, fand er viel Unterstützung im Norden. Di Maio seinerseits machte mobil gegen das politische Establishment; mit der Aussicht auf staatliche Investitionsprogramme und ein bedingungsloses Grundeinkommen köderte er seine Anhänger vor allem im strukturschwachen Süden."Für die, die nach den Wahlniederlagen der Rechten in den Niederlanden und in Frankreich Hoffnung geschöpft hatten, ist der Wahlausgang in Italien ein erkennt Rafael Behr im: "That is bad news for those on either side of the Channel impatient to see the EU regain its lost momentum and function in the spirit of its foundational values. Pro-Europeans, appalled by the referendum result, are sometimes too quick to seeas ato befall the most Eurosceptic member of the club. While the British experience doesn't invite imitation, the forces that created it are part of a crisis that is truly,."Matthias Rüb porträtiert in derden Internet-Unternehmer, dessen verstorbener Vater Gianroberto Beppe Grillo und diesozusagen geschaffen hat und tief beeinflusste. Nun führt Davide die Firma, die die Partei mit steuert - besonders über das Abstimmungsportal "", durch das per Urwahl auch auch der neue Parteivorsitzendegekürt wurde: "Casaleggio weiß, welche Mitglieder an welcher Sondierung und an welcher Abstimmung teilgenommen haben. Und er kann potenziell auch wissen, wie jedes Mitglied abgestimmt hat. Da laut Satzung alle Befragungen und Abstimmungen der 'Fünf Sterne' über 'Rousseau' abgewickelt werden, betrachten Kritiker Davide Casaleggio alsder inzwischen größten Einzelpartei Italiens und mithin als mächtigsten Internetunternehmer des Landes. Dissidenten der Bewegung sagen, Casaleggio setze aus dem Hintergrund die Parteilinie durch und stelle Nonkonformisten kalt."In der Slowakei haben am Wochenende 25.000 Menschen an einem Gedenkmarsch für den ermordeten Journalistenteilgenommen. Präsident Andrej Kiska richtete strenge Worte an die Politiker des Landes. Alexandra Mostyn resümiert die Ereignisse in der: "Wer auch immer hinter dem kaltblütigen Mord stecken mag, dieschreiben die Slowaken Robert Fico und seinem Innenminister Robert Kalinak zu. Die Rufe nach derenwerden immer lauter."