Im Gespräch mit Dinah Riese von der plädiert die Frauenärztin, die wegen der Information über Schwangerschaftsabbruch auf ihrer Website verurteilt wurde, für eine ersatzlose Abschaffung des: "Das Informationsrecht für Frauen ist mit diesem Paragrafen nicht zu erreichen. Auch nicht, wenn er verändert wird. Die Abtreibungsgegner werden nicht aufhören, Ärzte anzuzeigen und derist Tür und Tor geöffnet. Sie können einen freisprechen oder ins Gefängnis stecken, und das nur wegen einer Information auf einer Webseite."Schweigen oder Empörung hilft hier auch nicht weiter, meint Richard Schröder in derzur Aufregung um die Entscheidung der, vorerst nur noch Einheimische zu verköstigen: "In der Essener Tafel begegnen sich Einheimische und Nichtdeutsche, die etwas gemeinsam haben: Sie führen prekäre Leben. Es ist gar nicht zu verhindern, dass an dieser sensiblen Begegnungsstätte schärfer als vielerorts sonst eine Frage aufkommt, die in allen Einwanderungsgesellschaften virulent ist. Die Frage, ob jene, die schon da sind, das Recht haben, zu bestimmen,und wer nicht. Will man den Rhetorikern der nationalen Apokalypse den Boden entziehen, darf man diese Frage nicht verbieten,."Mit dem Islamismus ist in der arabischen Welt auch eineingezogen, der Kulturdenkmäler, heilige Stätten und traditionelle Alltagsgegenstände gleichermaßen plattmacht, klagt Beat Stauffer in der. Das werde inzwischen auch in der arabischen Welt bemerkt, so Stauffer weiter. Er zitiert den marokkanischen Autor: "Die, die mit dem Islamismus einhergehe, lasse sich weltweit beobachten, schreibt Saghi weiter: Die grellfarbigen Gebetsteppiche aus China, die synthetischen Gebetskäppchen, die Ganzkörperschleier, die Bärte. Nichts entgehe der Dampfwalze dieses 'ästhetischen Hurrikans'. Das Profil der arabisch-islamischen Städte habe sich in den letzten Jahrzehnten endgültig verändert. Dieselbe Geisteshaltung sei aber auch in der '' und dervieler Fundamentalisten ablesbar."Außerdem bringt dieeinen Auszug aus einem Buch Michael Sontheimers überals Stadt der Revolte.