"Steht ein Dichter am Rand der Welt, wird er fürinteressant", weiß Egbert Tholl in derund erzählt nach der Uraufführung der Oper "Lunea" so kurzweilig wie erhellend die Geschichte des Werks und des Dichters. Und er schließt: "Die Bilder und Figurenkonstellationen in diesem Klangraum sind ungefähr so narrativ oder unmittelbar einleuchtend wie der letzte Satz, der in der Aufführung an die Wand des schwarzen Bühnenkastens projiziert wird: 'Der Mensch ist ein.' In dieser soghaften Studie über psychischen Verfall zielt alles auf die Figur Lenaus, also auf Christian Gerhaher. Er spricht, als wäre er Oskar Werner, er explodiert im Zorn, hat ariose Ausbrüche und deklamiert in verstiegenen Amplituden. Die Partie ist, auch weil sie, neben dem Chor, den Abend tragen muss."Auch in der findet Christian Wildhagen großartig, wie Holligerbei Lenau in Frage stellt: "Die stärksten Momente des Werks und der vom Intendanten Andreas Homoki inszenierten Aufführung sind denn auch jene, in denen dieser oft ein wenig surreal wirkende Schwebezustand zwischen Wahn und Sinn in all seiner soausgekostet wird." Georg Rudiger ist in derallerdings weniger überzeugt und erkennt auf "zu viel Kopfgeburt und zu wenig Theatralik".In derversteht Clemens Haustein gar nicht, warum Dirigent Christoph Dohnányi drei Tage vor' Salome-Premiere an der Staatsoper in Berlin hingeworfen hat: "Hätte Dohnányi keinen Skandal daraus gemacht, wäre auch keiner zu bemerken." Im mutmaßt Ulrich Amling, dass Dohnányi wohl auf ein Misstrauensvotum des Orchesters reagiert habe, denn sein Ersatz, der 24-jährige, habe seine Sache ganz hervorragend gemacht. In der taz gesteht Niklaus Hablützel nach der Premiere betroffen, fast schockiert: "Wir schauen Salome an - und lieben sie." Weitere Besprechungen in Welt und NMZ Besprochen werden die Aufführungen "Erschlagt die Armen!" und "Am Kältepol" am Münchner Residenztheater ( taz ),"Die Formel" am Konzert Theater Bern (),Ibsen-Adaption "Die Frauen vom Meer" im Theater RambaZamba in Berlin ( Tagesspiegel ), die-Adaption "Mother Song" des irakisch-belgischen Regisseursam Landestheater Niederösterreich ( Standard ).