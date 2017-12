Jakob Augstein erzählt in seiner jüngsten Kolumne in, wie er einmal inauf den Begriff der "" stieß und ihm ein Licht aufging: "An diesen Artikel musste ich denken, als bekannt wurde, dassJerusalem als Israels Hauptstadt anerkennen will: Die Welt warein großes Stück vorangekommen." Und zwar definiert Augstein den Begriff "Israelisierung" wie folgt: "Es ist der Weg, statt auf die Stärke des Rechts auf daszu setzen." Henryk Broder antwortet beiFür Jan-Philipp Hein von den zeigen Reaktionen wie die Augsteins: "Ressentiments gegen den jüdischen Staat sind auch in dermehrheitsfähig. Das Anzünden von Fahnen ist dort vielleicht verpönt, aber eine bedingungslose Unterstützung der einzigen Demokratie im Nahen Osten sucht man bei den meisten Deutschen vergeblich. Stattdessen werdenausgestellt. Auf den Seiten der 'Tagesschau' gibt sich ein Journalist derRechtsredaktion ganz arglos und fragt: 'Ist es?' Ein Kommentar des Ex-Bundesrichters Thomas Fischer reicht ihm, um zu diesem Schluss zu kommen: 'Wer sich also durch das Verbrennen einer Flagge (nur) gegen den Staat Israel wendet, aber nicht gegen 'die Juden' in Deutschland, der begeht keine Volksverhetzung.'"Auch in dererklärt Jana Anzlinger zu der Frage: "Warum ist es, eine Fahne Israels zu zerstören?" "Die Flagge zeigt einen großen blauen Davidstern. Dass ausgerechnet in Deutschland Menschen dieses Symbol in Flammen setzen und dazu antisemitische Parolen rufen, ist aufgrund der Geschichte des Holocausts. Strafbare Volksverhetzung ist es aber nicht unbedingt. Die begeht, Paragraf 130 Strafgesetzbuch zufolge, wer denoder Mitglieder einerherabwürdigt oder bedroht. Die Flagge Israels repräsentiert aber keine Bevölkerungsgruppe, die in Deutschland lebt, sondern ein anderes Land."Natürlich gibt es einen, aber die deutsche Gesellschaft täte gut daran, darüber nicht denund denzu vergessen, meint von der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin (RIAS) angesichts der kürzlich verbrannten Israel-Fahnen im Interview mit der. "Die Ausschreitungen im Sommer 2014 waren für viele Juden in Deutschland ein Wendepunkt. Sie beklagten dieder Zivilgesellschaft. Im Jahr 2000 zeigten nach einem Brandanschlag auf die Düsseldorfer Synagoge mehr als 200 000 Menschen in Berlin ihre Solidarität und der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder rief den 'Aufstand der Anständigen' aus. 2014 organisierte der Zentralrat der Juden in Deutschland die größte Demonstration gegen Antisemitismus in Berlin selber, zu der dann gerade einmal 5000 Menschen kamen, die meisten waren Mitglieder jüdischer Gemeinden aus dem gesamten Bundesgebiet."Geradezu sexistisch findet Marlen Hobrack in derden Paragrafen 219a, derals Werbung verbietet. "Die Frage, was Werbung in diesem Kontext ist, muss erlaubt sein. Letztlich unterstellt der Paragraf, dass Ärzte Schwangerschaftsabbrüche des Geldes wegen anbieten. Mit Blick auf die andere Seite, jene der betroffenen Frauen, müsste man fragen, was die 'Werbung' bei der Frau bewirken soll. Implizit unterstellt ein Werbeverbot, dass eine Frau diese fundamentale Entscheidung nicht basierend auf freien Erwägungen trifft, sondern sich 'beeinflussen' lässt. Da ist sie wieder, die Vorstellung von der. ... 'Denn sie wissen nicht, was sie tun' ist in der deutschen Politik noch immer ein herrschendes Frauenbild", meint Hobrack und plädiert für eine grundlegende Reform des Abtreibungsparagrafen.Und: In der hält Andrea Köhler nichts davon,, wenn die sexuellen Neigungen ihrer Schöpfer unakzeptabel erscheinen.