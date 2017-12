Die Filmkritik begibt sich mit dem nunmehr achten Teil der ""-Saga um den Skywalker-Clan einmal mehr in eine "weit, weit entfernte Galaxis". Die Reiseberichte fallen jedoch uneins aus. Regisseur und Drehbuchautorhat viel richtig gemacht, schreibt sehr zufrieden Andreas Busche im. Zu sehen gebe es "mehr reale, also realistischere Action, weniger computergenerierte Bilder, ein, eine durchweg gute Chemie zwischen den Figuren, das richtige dramaturgische Verhältnis zwischen persönlichen Konflikten und Schlachtszenen." Peter Huth gibt sich in derals Fan der ersten Stunde zu erkennen, doch der neue Film ist ihm zu brav: "Jede Fernsehserie geht mittlerweilemit den Hauptfiguren um, selbst wenn sie in dengeschickt werden." Juliane Liebert von der vermisst unterdessen diein diesem und anderen SF-Filmen: "Die glatten Sternenflottenstreber wirken genausowie ein durchschnittlicher BWL-Student."Auf kommt Rajko Burchardt auf einen unschönen Aspekt der Sache zu sprechen:, wo "Star Wars" seit dem Franchise-Neustart produziert wird, bringt den Film nämlich ziemlichins Kino: Mit erhöhten Abgabeforderungen und einer Mindestspielzeit-Dauer nämlich, denen sich die Kinos schlicht beugen müssen, um an der Sache überhaupt mitverdienen zu können. "Wer dasmit der Verlängerungsklausel, den Abgabeerhöhungen und Strafgebühren nicht mitspielen will, hat schlicht und ergreifendgehabt. ... So schreibt der Konzernund leistet zugleich einen widersprüchlichen Beitrag zum Kinosterben. 121 Millionen Besucher verzeichneten deutsche Filmtheater im letzten Jahr. Es war."Außerdem: Im portätiert Rebecca Nicholson die Sängerin, die jetzt bei Netflix ihr Debüt als Schauspielerin gibt ( hier der imveröffentlichte Text im Original).Besprochen werden die auf Geschichten vonbasierende Anthologie-Serie "Electric Dreams", die-Kritiker Karsten Essen eher enttäuscht , und' "Meine schöne Sonne" ().