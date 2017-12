Diewird nicht einlenken und den Abbau des Rechtsstaats weiter vorantreiben, meint im Interview die Politologin. Wer sollte sie auch daran hindern? Die Opposition ist völlig zerfasert und die EU hat keinen Biss. Selbst die Schulen werden nicht verschont: "Mit Beginn des Schuljahrs 2017/18 hat die Regierung eineumgesetzt, mit dem Ziel, Kontrolle über die Lehrinhalte zu bekommen und Direktoren sowie Lehrer nachauszuwählen. So zieht man eine Generation heran, die weniger aufgeschlossen und stattdessenist. Eventuell bleibt das Internet als Korrektiv. Aber nicht einmal darauf können wir vertrauen. Die PiS erkennt die Wichtigkeit der sozialen Medien und schicktin alle wichtigen Debatten."In Ländern mit populistischen Regierungen wird die Bevölkerung aufgerufen,. Insorgt ein Clip in Teletubbies-Ästhetik mit fröhlichen Hasen für Aufregung, schreibt Philipp Fritz in der: "Vieles an dem Clip löst beim Betrachter Schmerzen in der Brust aus.immerhin sind im Tierreich ganz weit vorn, zehn oder sogar zwölf Tiere können sie hintereinander werfen und das mehrere Male im Jahr. Sollen hier Frauen zuwerden? Die Sprache in Verbindung mit Hasen sei negativ, kommentierte der bekannte Sprachwissenschaftler Jerzy Bralczyk. 'Eine fatale Idee.'" Über dieberichtet im selben Artikel Canset Icpinar.Diein Deutschland werden auf dem Arbeitsmarkt erstmal denmachen, fürchtet der Bremer Politikwissenschaftler in der. Was dann geschieht, könne man in den USA beobachten: "Der Zustrom billiger Arbeitskräfte - vor allem aus Mexiko - wurde genutzt, um gewerkschaftliche Organisationsmacht zu schwächen, Arbeitsbedingungen zu verschlechtern, Arbeitszeiten zu verlängern und. Die wirtschaftlichehat in den USA auch aus diesen Gründen zugenommen... Wer die Tür zum Arbeitsmarkt für Geringqualifizierte in großer Zahl öffnet - aus welchen ehrenwerten Motiven auch immer - muss, die die Gerechtigkeitsfrage neu aufwerfen und Verteilungskonflikte provozieren. Ausweichen lässt sich ihnen nicht."Wenn die EU aufverzichten muss, muss sie auch auf ein überlegenesverzichten, schreibt Ginger Hervey in, die das britische Modell gegen das französische stellt und Sarah Chander vom "European Network Against Racism" zitiert: "Im Vereinigten Königreich ist es leichter als in anderen Ländern,' und ethnischen Hintergrund zu sprechen, sagt Chander. Sie führt dies zum Teil auf die 'Political Blackness'-Bewegung in Britannien in den Siebzigern zurück, als ethnische Minoritäten gemeinsam gegen Rassismus protestierten und ein' im Mainstream erzwangen. Als Antwort wurde im Jahr 1976 ein 'Race Relations Act' erlassen, um Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe zu bekämpfen. In der selben Zeit wurdeein Gesetz erlassen, dass die Sammlung von Statistiken über Hautfarbe und ethnischen Hintergrund untersagte." Doch eine solche Sammlung, so Hervey, mache Diskriminierung erst sichtbar.