hat im Jahr 2004 den kontrafaktischen Roman "Verschwörung gegen Amerika" veröffentlicht, in dem 1940zum Präsidenten gewählt wird, dessen Slogan "" lautete und der starke Sympathien für Hitler hatte. Judith Turman vomhat Roth per E-Mail gefragt , ob er glaubt, dass sein Roman nun von der Wirklichkeit eingeholt worden sei. Seine Antwort: "Es ist leichter, die Wahl eines imaginären Präsidenten wie Charles Lindbergh als die eines tatsächlichen wie Donald Trump zu begreifen. Lindbergh war trotz seine Nazi-Symapothien und rassistischen Neigungen ein, der enormen physischen Mut und aeronautisches Genie unter Beweis gestellt hatte, als er 1927 den Atlantik überquerte. Er hatteund war zusammen mit Henry Ford der berühmteste Amerikaner seiner Zeit. Trump ist nur ein. Das eigentliche Buch über Trumps Urahn ist 'The Confidence Man' , dieser tief pessimistische, kühn innovative Roman - Melvilles letzter - der genau so gut 'Die Kunst des Beschisses' heißen könnte." bekennt inseine Faszination über die beginnende Trump-Ära, zumindest wenn man Amerika als eine Artim Labor betrachtet: "Die Amerikaner glauben tief an die Legitimität ihres Verfassungssystems, vor allem weil es durch seineSicherungen gegen Tyrannei und exzessive Machtkonzentration in der Exekutive vorsehe. Aber dieses System ist noch nie durch einen Politiker herausgefordert worden, derwill. So sehen wir uns also in ein großes Experiment versetzt, das zeigen wird, ob die Vereinigten Staaten eine Nation der Gesetze oder eine Nation der Menschen ist." Fukuyama ist übrigens optimistisch und sagt voraus, dass Trump an der "enormen Bürokratie" der USA scheitern wird.Sven Hansen wirft in derder einst so verehrtenvor, die Minderheiten - etwa die Christen - in Birma nicht zu verteidigen und "trotz ihres starken Mandats jeglichem Konflikt mit denaus dem Weg zu gehen". Am meisten leidet die muslimische Minderheit der: "Der Konflikt erreichte am 9. Oktober 2016 eine neue Dimension, als eine bis dahin unbekannte Rohingya-Miliz, die mutmaßlich aus dem Ausland unterstützt wird, neun birmesische Grenzsoldaten tötete. Birmas Armee schlug brutal zurück. Laut Menschenrechtsgruppen wurden mehr als, 86 Personen getötet, 450 verhaftet und zahlreiche Frauen vergewaltigt. 66.000 Rohingyas flohen nach Bangladesch. Das Militär blockierte Hilfe für die Opfer, derweil die Regierung den Rohingyas vorwarf, ihre Häuser selbst anzuzünden, um der Regierung zu schaden."