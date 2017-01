Die amerikanische Presse ist echt sauer überund seine Betragen in den ersten Tagen seiner Amtszeit, seine Rede zum Amtseintritt und noch mehr seine, die darauf hingewiesen hatte, dass bei der Amtseinführung Barack Obamas mehr Publikum gekommen war. Wer geglaubt hatte, Trump würde sich im Amt mäßigen, hat sich geirrt, schreibt John Cassidy im: Die Demonstranten - und vor allem Demonstrantinnen - in vielen Städten am Samstag "haben sich solche Illusionen nicht erlaubt. Sie haben instinktiv verstanden, dass Trumps Aufstieg zur Präsidentschaft eine tiefedarstellt und dass sein Verhalten bei jeder Gelegenheit in Frage gestellt werden muss. Dank ihrer Bemühung hat der Prozess des Widerstands in spektakulärer Weise begonnen. Schon am zweiten Tag im Amt hat der neue Präsident eine nie dagewesene Zurückweisung erhalten."Ross Douthat warnt die amerikanische Presse in dervor Eitelkeit und: "Die Presse könnte versucht sein - und Schulterklopfen dafür bekommen -, in eine Artzu verfallen und einen Spiegel für Trumps Boulevardstil und seine Verachtung der Wahrheit abzugeben. Diese Symmetrie ist eine Gefahr, in der nicht nur die Presse schwebt. Trump kommt als ein Zerstörer von Normen an die Macht, und jeder könnte sich versucht fühlen, bei diesem Treiben mitzumachen -, wenn er eskaliert, sich zu radikalisieren, wenn er autoritär wird."Die stellt unterdessen alle Falschbehauptungen, die Trump und seinen Mitarbeitern seit Freitag unterlaufen sind, richtig. Am elegantesten die Überschrift bei: "Der Presseprecher des Weißen Hauses attackiert Medien für ihreüber die Besucherzahlen bei der Amtseinführung."Wir werden uns an einen Präsidenten Trump gewöhnen, aber dieseist gefährlich, warnt in derStefan Niggemeier nach der Amtseinführung. Denn der neue Trump ist der alte Trump: "Er streckte den Menschen, die ihnhaben - die Mehrheit der Wähler und die Mehrheit der Amerikaner -, nicht die Hand entgegen, fand keine Worte der Versöhnung. ... Das ist die gefährliche Wirkung der neuen Normalität: Donald Trump hat sichin den vergangenen Monaten, dass es reicht, wenn er die schlimmsten Auswüchse weglässt, um vergleichsweise moderat zu klingen."Von Ägyptensüber Syriensundbis hin zu Israelshat Donald Trump "einen Schurken-Fanclub im Rücken. Und deshalb wird seine Präsidentschaft ein Albtraum für den Mittleren Osten", warnt der ägyptische Bloggerauf. "Trump sieht sich selbst als 'starken Mann' und autoritären Führer und gleichzeitig fühlt er sich instinktiv zu den Diktatoren der Region hingezogen. Trumps Präsidentschaft wird sehr wahrscheinlich darauf beruhen, diezu unterstützen. Deshalb feiern sie sie alle den neuen Mann im Weißen Haus - mit Ausnahme der Mullahs in Teheran."Weiteres: Thomas Schmid ruft in derdie Europäer auf, aus demmit der immer den Frieden garantierenden Schutzmacht USA aufzuwachen. Constanze Kurz ist in ihrerKolumne bestürzt über Trumps Rede vor denUnd derbringt einer Zusammenschau der wichtigsten Hintergrundtexte, auf die er in den letzten Monaten verlinkt hat: "Malfoy hat gesprochen. Wer ist sein Voldemort?"