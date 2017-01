Etwas disparat sei "Jeanne au bûcher" vonundaus dem Jahr 1936 schon, räumt Eleonore Büning in derein, unzeitgemäß und verstörend und alles in einem: Oper, Oratorium, Kantate, Melodram, Mysterienspiel und Revue. AberInszenierung an der Oper in Lyon hat sie doch ziemlich beeindruckt, vor allemals Jeanne: "Sie verausgabt sich total. Sie ist eine sehr magere, sehr junge, athletische Jeanne,. Jedes Wenden des Halses, jeder Blick, jede Handbewegung ist Ausdruck pur. Und sie hat eine Aura: Nicht der Bühnenscheinwerfer ist es, der ihr ins Dunkel folgt, sondern sie selbst scheint zu leuchten. Und keiner kann den Blick von ihr wenden."Weiteres: Patrik Schmidt berichtet in dervon der Berliner-Diskussion "Was wird Theater?". Im antwortet Ekkehard Knörer auf Kritik an der Veranstaltung von Irene Bazinger in der, deren Text allerdings nicht online steht.Besprochen werden"Médée" am Opernhaus Zürich ( NZZ ), Gounods "Roméo et Juliette" an der Wiener Staatsoper mit Placido Domingo am Pult ( Standard ), die Uraufführung von"Das große Feuer" in Mannheim (),"Biedermann und die Brandstifter" in Bochum (), ein neoklassisches Choreografie-Doppel Maillot/Millepied an der Deutschen Oper Berlin ( Tagesspiegel ), Mariame Cléments Aufführung vonRevue-Oper "The Fairy Queen" im Theater an der Wien ( Standard ).