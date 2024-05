Dieals Staat durch Norwegen, Spanien und Irland war, auch "um einen Friedensprozess zwischen Israel und den Palästinensern in Gang zu setzen", meintim Gespräch mit Jannis Hagmann. Deutschland und die EU sollten folgen, um "damit ein klares Zeichen zu setzen, dass Netanjahus Strategie nicht aufgeht und dass ein palästinensischer Staat, der schon in den neunziger Jahren in Aussicht gestellt wurde, unausweichlich ist." Auf Hagmanns Einwand, ob es nicht klüger wäre, "auf einen Prozess hinzuarbeiten, bei dem Staaten wie Saudi-Arabien einein Aussicht stellen, bei dem sich aber auch die Palästinenser zu ernsthaften Verhandlungen verpflichten", erwidert Mendel: "Mit der Anerkennung gibt man nicht alles aus der Hand. Sie ist eine Reaktion auf Netanjahu, der einen palästinensischen Staat immer verhindern wollte, durch eine Stärkung der Hamas als Gegengewicht zur Palästinensischen Autonomiebehörde (PA). Im Umkehrschluss stärkt man mit der Anerkennung Palästinas als Staat die PA."Staatsrechtlerlegt in derdar, weshalb Deutschlandaufgrund der Immunität gardürfte, und weshalb die Vorverfahrenskammer des IStGH im Februar 2021 einen Schritt des "" beging, als sie die Zuständigkeit des Gerichts für Kriegsverbrechen in den palästinensischen Gebieten bejaht hat. Augenfällig wird diezum politischen Handeln darin, dass die Vorverfahrenskammer meinte, für die Frage der Zuständigkeit offenlassen zu können,ist. Dieses Vorgehen widerspricht offenkundig den Voraussetzungen, die Art. 12 des Römischen Statuts für die Ausübung der Gerichtsbarkeit durch den IStGH aufstellt. Danach ist die Zuständigkeit des IStGH - von der Überweisung durch den UN-Sicherheitsrat einmal abgesehen - stets daran geknüpft, dass 'der Staat, in dessen Hoheitsgebiet das fragliche Verhalten stattgefunden hat', oder 'der Staat, dessen Staatsangehörigkeit die des Verbrechens beschuldigte Person besitzt',ist.""Auch eine Verurteilung wirdnicht davon abhalten, nochmal Präsident zu werden, denn laut amerikanischem Recht kann er trotzdem kandidieren, erinnert Josef Joffe in der. Was wäre? Hier kann Joffe immerhin ein bisschen beruhigen: "Könnte er den Caudillo geben? Einerseits vielleicht. Der Präsident genießt eine gewaltige Machtfülle, mit seinen Notstandsrechten - insgesamt 135 -, die das Brennan Center an der Universität New York auflistet. So könnte er zum Beispiel die Bundesjustiz auf, dieunter sein Kommando stellen. Schon Abraham Lincoln hat im Bürgerkrieg die Zensur verhängt. Noch nie hat der Kongress einen Präsidenten per Impeachment gekippt. Anderseits verfügt die amerikanische Verfassung über eineim Bund wie auch zwischen Washington und den Gliedstaaten. Wer die Macht an sich reißen will, ob von rechts oder von links, dessen. Die US-Armee hat sich - anders als die Armeen in vielen anderen Ländern - nie eingemischt. Die Constitution lebt seit 237 Jahren, derweil rings um die Welt Hunderte von Verfassungen zerrissen und zertrampelt worden sind. Was dauert, hält."