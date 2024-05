Parallax bei den Wiener Festwochen © Nurith Wagner-Strauss

Dass, der Hundekotaggressor von Hannover, alsbald neuer Balletchef des Theaters Basel wird, findet-Autor Johannes Franzen gar nicht komisch. Insbesondere irritiert zeigt sich Franzen von dem Geniebonus, der Goecke offensichtlich eingeräumt wird, insbesondere auch in einer von der Täterperspektive dominierten Berichterstattung: "Es kommt selten vor, dass der Täter im Diskurs um seine Tat das Narrativ der Rehabilitierung selbst so umfangreich gestalten darf. Man stelle nur das Gedankenexperiment an, ein solcher Übergriff wäre nicht von einem sensiblen Künstlergenie verübt worden, sondern von einemoder einem Autohausmitarbeiter am Rande des Burnouts. Beim besten Willen würde eine solche Tat nicht mit denselben Argumenten gerechtfertigt." Auf kommentiert Esther Slevogt.Auf den Wiener Westwochen feiertneues Stück "Parallax" Premiere. Es geht, unter anderem, um eine unter Demenz leidende Holocaustüberlebende und ihre Tochter, auch eine schwule Sexparty kommt vor. In Mundruczós Heimat wird das Stück nicht zu sehen sein. Imist Michael Wurmitzer ziemlich angetan : "Mal diskursiv extrem komprimiert, aber ohne zu belehren, ist Parallax an anderen Stellen wieder herrlich verschwenderisch verspielt. Wie das Licht durchs Küchenfenster fällt und so schön die Tageszeiten markiert, wie der Regisseur Livevideo und Bühne kombiniert, Realismus mit ureigenstem Bühnenzauber mixt, fürim Publikum sorgt - das ist einfach toll." Gabi Hift schreibt über die Aufführung auf, Egbert Tholl für die, Uwe Mattheis für dieHannes Hintermeier hat in derderweil Spaß mitAntike-Komödie "Venus & Jupiter", das ebenfalls in Wien, auf dem Festival "Theater im Park", aufgeführt wird. Spritziges Volkstheater wird hier geboten, ganz besonders, wenn Venus plötzlich als Mann erwacht: "Sie macht die größte Verwandlung durch - von der oberen Führungskraft im Götterhimmel zum Zipfelschwinger in Lederhose.. Das produziert Lachsalven, besonders wenn im Fall sexueller Erregung bei Octavia das Oberstübchen den Dienst quittiert und das 'Hochparterre' das Kommando übernimmt. Es geht viel um Küssen, Sex, Erektionen, Fürze, und da Teile des Ensembles breiten Wiener Dialekt sprechen, ist für ausreichend Fallhöhe zum hohen Ton der Götter gesorgt."Außerdem: Wiebke Hüster berichtet in dervon, denen in ihrer Heimat die Ausübung ihres Berufes verboten wurde. Marco Frei schreibt in derüber Querelen an der Bayerischen Staatsoper.Besprochen werden ein gemixter Abend in der Frankfurter Alten Oper mit Stücken von unter anderem FR ), die-Aufführung "Dancing with our neighbours" im HAU Berlin (), eine "Peer Gynt"-Aufführung auf den Festpielen Bergen (),"Die Liebe zu den drei Orangen" am Theater Bremen () und' "Elektra" am Theater Brandenburg ().