Judith Miller erzählt imdie superfinster faszinierende Geschichte, Hamas-Chef und Gott des. Er saß jahrelang in israelischen Gefängnissen, weil er eigenhändig vier palästinensische "Kollaborateure" ermordet hatte. Die Israelis hatten Sinwar im Gefängniskrankenhaus vor einem Hirntumor gerettet, und er hatte sich bei ihnen inbedankt. Aber das änderte nichts an seinem festen Vorsatz, das gesamte "palästinensische" Gebiet von Juden zu "befreien". Sinwar wurde im Rahmen des Austauschs gegen den israelischen Soldaten Gilat Shalit 2006 aus dem Gefängnis entlassen, zu seinem Leidwesen: Es warenHamas-Terroristen gegen Shalit getauscht worden, er aber wollte, dassTerroristen befreit werden: "Drei Wochen nach dem 7. Oktober schlug Sinwar erneut vor,Palästinenser in israelischen Gefängnissen im Austausch für die Geiseln freizulassen… Benjamin Netanjahu lehnte dies schnell und heftig ab. Sinwar sei ein '', sagte Netanjahu und beteuerte, Israels Ziel Nr. 1 in seiner massiven Offensive zu töten. Israel setzte ein Kopfgeld von 400.000 Dollar für Informationen über seinen Aufenthaltsort aus. Doch Sinwar istbisher entgangen."Sehr interessant liest sich ein ausführlicher Twitter-Post des französischen Politologen und Publizisten, der auf die propalästinensische Politikerinantwortet, die wiederum im französischen Fernsehen einefordert, um die "Apartheid" abzuschaffen (ihr Video ist in dem Tweet eingebettet). "Wenn man über das Zusammenleben von Juden und arabischen Muslimen spricht, ohne auch nur ein Wort darüber zu verlieren,heute in Ländern behandelt werden, in denendie Mehrheit stellen, dann ist das nicht nur eine Verhöhnung der Welt. Es zeigt, dass einem das Wohlergehen der arabischen Welt und der Frieden innerhalb dieser Welt völlig egal sind."In der zeichnet der Sozialwissenschaftlerdie "unheilvolle Allianz" zwischennach, die im schlimmsten Fall zumführen könnte, wie einige Experten befürchten. Allerdings zieht Russland gegenüber China inzwischen den Kürzeren: "Fast siebzig Jahre lang war Moskau der große Bruder ('gege'), mittlerweile ist Russland längst('didi') degradiert. Das ist, wohl oder übel, mittlerweile auch Putin klar, so dass er sich bei Xi mittlerweile. Der Kremlchef weiß, dass sein Land China gegenüber nicht viel mehr zu bieten hat als natürliche Ressourcen, Waffentechnologie und ideologische Rückendeckung für Pekings Ringen mit den USA. Folglich wäscht eine Hand die andere: So wie China sich weigerte, russische Militäraktionen in Tschetschenien, Georgien, Syrien und, im jüngsten Fall, in der Ukraine zu verurteilen, unterstützte Russland voll und ganz die chinesischen Positionen in Bezug auf Taiwan, Hongkong, Tibet und Xinjiang. Selbst im Südchinesischen Meer demonstriert Moskau stillschweigende Unterstützung für Pekings Position."