Buch in der Debatte

In einem Porträt Derek Scallys für diezwar nicht direkt an,, aber irgendwie doch ein bisschen: "Ein Jahr vor dem Ende ihres Vertrags am Einstein Forum wird Neimansvon Tag zu Tag attraktiver. 'Ich möchte Irland weniger als Zufluchtsort fernab von allem sehen', sagt sie, 'sondern eher als einen Ort, an dem ich am intellektuellen und kulturellen Leben teilhaben kann.'" In Deutschland herrsche eine, sagt sie vorher in Scallys Porträt. "Wie zur Zeit der Kommunistenangst im Amerika der 1950er Jahre, sagt sie, muss jeder, der die extremistische israelische Regierung und ihre Politik kritisiert, beweisen, dass erist und auch nie einer war. Deutsche beschuldigen, Antisemiten zu sein? Was sich wie ein Scherz anhört, ist durch ihre Brille betrachtet, nicht zum Lachen."-Autor Daniel Bax hat sich im "Meinungskorridor" kräftig den Kopf gestoßen . Es geht natürlich um Israel: "'Daswird liquidiert', schriebmit Blick auf Israels Kriegsführung in Gaza. Hierzulande sorgte dieser Satz in einem Essay, der im Magazinerschien, für einen Eklat. Denn in Deutschland hat manVorstellungen davon, was man in Bezug auf Israel alles nicht sagen darf. Derwird deshalb immer enger - und es könnte noch schlimmer kommen, wenn Kulturstaatsministerin Claudia Roth vor dem Druck einknickt, der nach der Berlinale wieder zugenommen hat.", der sich zuerst durch einen immer engeren "" hatte pressen müssen, wird sich für diese kulturelle Aneignung bedanken.Jonathan Guggenberger berichtet außerdem in der, dass dieimmer noch um eine "Antisemitismusklausel" ringt, während Kulturinstitutionen Angst haben, dass sie sich mit Bekenntnissen gegen Antisemitismus vor der internationalen ""-Fraktion blamieren sollen. Der Berliner Kultursenator, notiert Guggenberger, äußert sich einfach weiter proisraelisch: "In den sozialen Medien teilt der ehemalige Sprecher des Berliner Kultursenats und Vertrauter Joe Chialo nicht erst seit dem 7. Oktober proisraelische Inhalte. Darunter auch Statements der israelischen Streitkräfte,und viel Kritik an propalästinensischen Aktivisten aus Kunst und Kultur. Der sich propalästinensisch positionierende Berliner Kuratorund die Performerinwerten diese Posts als 'zionistische Propaganda'."Berliner Behörden erwägen ein Verbot eines demnächst geplanten "", berichtet Alexander Fröhlich im. Die rechtlichen Hürden dafür seien allerdings hoch: "Nach dem Willen der Veranstalter sollen Namen derbis zuletztbleiben, um Einreiseverbote zu verhindern. Wo genau der sogenannte 'Palästina Kongress' vom 12. bis 14. April in Berlin stattfinden soll, ist ebenfalls noch geheim. Organisiert wird er von radikalen Gruppen wie 'Palästina Spricht', der trotzkistischen Gruppe 'Arbeiterinnenmacht' sowie dem 'BDS Berlin'."Nach der(mehr hier ) porträtiert ein Autorenteam derden offenbar überaus charmanten und lange nicht als Rechtsextremen bekannten Düsseldorfer Zahnarzt, der das "Remigrations"-Treffen von AfD und Co. in Potsdam maßgeblich mit organisiert hat. Auch in allen rechtspopulistischen bis -extremenhat er gute Kontakte: ", die mit ihrer Partei BSW ebenfalls nach Abgehängten, Unzufriedenen und Ampelmüden fischt, hat Mörig offenbar schon umgarnt. Wagenknecht legte den Kontakt vor einigen Wochen selbst offen und sagte im ZDF, dass sie jahrelang 'nette Mails' von ihm bekommen habe. Die Wagenknecht-Partei, die Werteunion, die AfD: als hätte Mörigim Ärmel, von denen eins schon stechen wird."Vor allem im Osten müssen sichinzwischen vorfürchten. Im Interview mit dererklärt der Sozialwissenschaftler, wie es dazu kommen konnte, und warum die, obwohl sie offiziell Gewalt ablehnt, zu der Atmosphäre der Gewalt beigetragen hat: "Ganz entscheidend waren: Auch wer nicht mit rechten Positionen einverstanden ist, wagt es nicht mehr, deutlich Widerspruch dagegen zu erheben, sondern zieht sich zurück - oder ganz weg, zum Beispiel in eine größere Stadt. Das fing alles in den 1990er Jahren an und hat den Boden bereitet für die heutige Situation. Die aktuellen Statistiken zeigen zunehmende Angriffe gegen politische Akteure. Man muss konstatieren, dass inzwischenOpfer von Übergriffen werden, was ebenfalls die demokratische Kultur beschädigt." Aber die AfD trag daran Mitschuld, weil sie "" hantiere. "Eine Membran hat etwas Trennendes: Prominente Akteure der AfD rufen nicht selbst zur Gewalt auf. Aber eine Membran ist auch durchlässig. Die AfD trägt zur Legitimation von Gewaltakten bei, indem aufheizend mit Begriffen wie 'Umvolkung' oder 'Bevölkerungsaustausch' gearbeitet wird." In derunterhält sich Andrea Seibel mit dem Historikerüber dessen neues Buch "Der Osten und das Unbewusste. Wie Freud im Kollektiv verschwand" , das den Umgang mit derin den Gesellschaften Ost- und Westeuropas vor und nach den großen Diktaturen vergleicht. In Russland wurde "ab Ende der 1920er-Jahre durch Stalin alles Tiefenpsychologische ausgelöscht" und das hat Folgen bis heute, meint er. Ganz so weit scheint er mit seinem Buch nicht zu gehen: "Es sollte in Sachen Psyche erst einmal derabgesteckt werden. Was ist in Ost und West überhaupt passiert, bis hinein in die Familien? Stichwort:. Was bedeutet es, wenn langfristig Wissen über das Unbewusste aus der Gesellschaft draußen gehalten wird. Wir können noch lange über Renten und Erbe streiten, aber dasweiter ausblenden. Was also ist der missing link in dieser Frage zwischen Ost und West? Dabei geht es nicht um besser oder schlechter, schwarz oder weiß, sondern ums."