Blaster Al Ackerman, Meine Unterhose zur Kunst machen, 1978. Aus der Ausstellung "Revolutionary Romances?" im Dresdner Albertinum

Berliner Topographie des Terrors zeigt eine, die Klaus Hillenbrand für die bespricht : "Der Hamburger Aufstand von 1923, die Ruhrkämpfe im März 1920, der Aufstand in Mitteldeutschland - zweifellos setzte auch dieauf Gewalt, wenn es ihr nützlich erschien. Da wurden nicht nur Fabrikanten-Villen niedergebrannt, sondern auch Menschen umgebracht. Die Ausstellung macht freilich deutlich, dass es die Rechtsradikalen waren, die bei ihren Versuchen, die Republik zu liquidieren, einedurch das Land zogen - mit den Mordattentaten wie gegen Karl Gareis, Matthias Erzberger, Philipp Scheidemann und Walter Rathenau, mit Fememorden und Putschversuchen."Für Andreas Kilb in derwar das Verhängnis universeller: "Der, der sich den Reparationsforderungen der Alliierten hatte beugen müssen und zugleich die militärischen Kräfte der Reaktion zur Selbstverteidigung einsetzte, war allgemein. Nur die Zersplitterung der Rechten, die sich nicht auf eine Besetzung für die Rolle des Diktators einigen konnte, und dieder Arbeiterschaft verhinderten den frühen Untergang der ersten deutschen Demokratie."Politik besteht nicht nur aus Argumenten und Deklarationen, man musszeigen, meint der Historikerim Interview mit: "Kanzler Olaf Scholz macht aus dem Regieren eine Technik, eine rein vernunftgetriebene, seelenlose Bürokratie. Es fehlt an Charisma ebenso wie an der. Das ist gefährlich, wie man in der Geschichte sehen kann." Dann springt nämlich jemand in diese Lücke, warnt Krumeich mit Blick auf die: "Historisch gibt es nur rechte Bewegungen, die dieses Instrumentarium beherrschen. Warum? Weil sie selbstsind, ohne diese gar keine Existenzgrundlage besitzen. Bleibt die Frage, inwieweit sich diese negativen Gefühle mit einer neuen Weltsicht und politischen Doktrin verbinden lassen. Mit einer genauen Idee, wie das vermeintliche Übel abgeworfen und besiegt werden könnte. Hat die AfD das? Die Nazis hatten das - leider."





Schade, dass das Haus der Kulturen der Welt in seiner Ausstellung "Echos der Bruderländer" den Begriff der"als religiöser Glaubenskern einer ansonsten säkularen Völkergemeinschaft" in der DDR nicht mal gründlich auseinandergenommen hat, meint Peter Richter in der: "Gerade unter marxistischem Blickwinkel wären hier, Rohstoffen und Waffenlieferungen vielsagend, um die Idealisierung von Solidargemeinschaften im Osten kritisch alszu dekonstruieren. Aber das Haus der Kulturen der Welt gibt sich neuerdings strikt antiintellektualistisch und badet lieber selbst in der. 'Was ist der Preis der Erinnerung, und wie hoch sind die Kosten der Amnesie?', ruft der neue Intendant Bonaventure Soh Bejeng Ndikung wie ein von sich selbst berauschter Fernsehprediger wieder und wieder in seinen eigenen Katalogtext hinein." Viel interessanter findet Richter die Ausstellung "Revolutionary Romances?" im Dresdner Albertinum , "wo zum Teil ähnliche Arbeiten gezeigt werden, zum Teil auch von den gleichen Leuten, und wo noch deutlicher wird, wie sehr unter den Bedingungen des Staatssozialismus die Beschwörung der 'Solidarität' offensichtlich das ist, was' heißt. Die entsprechenden Wandbilder ähneln der Kunstgestaltung in Nachkriegskirchen nicht zufällig auffallend."Außerdem: Tomasz Kurianowicz besucht für dieim Pilecki-Institut in Berlin die "phantastische" Ausstellung "Doppelt frei": "Die Schau thematisiert denund ihren doppelten Kampf um die Unabhängigkeit Polens und um die Erringung des Frauenwahlrechts. Dabei muss gesagt und unterstrichen werden, dass Polen eines derwar, in dem Frauen wählen durften." In der erinnert Arno Widmann daran, dass heute vor 220 Jahren Napoleon der Welt seinenvorstellte, das bürgerliche Gesetzbuch Frankreichs.