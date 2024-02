Lucien Scherrer erinnert in deran diein Prag 1952, die Teil der antisemitischen Kampagne im späten Stalinismus war. Einer der Angeklagten war, der vor Gericht ein erfoltertes Geständnis ablegte, bevor er hingerichtet wurde, Scherrer trifft auch Margolius' 1947 geborenen Sohn, der heute in London lebt und auch heute noch um die Rehabilitierung seines Vaters kämpft. Bücher und Filme gibt es einige zum Thema, auch von Ivan Margolius selbst: "Dennoch werden die, die der Prager Schauprozess angerichtet hat, bis heute unterschätzt. Das Schicksal der Familie Margolius zeigt, wie Diktaturen Menschen zerstören und wie linksextreme Ideologen Prinzipien wie Frieden, Antifaschismus und den Kampf gegen Nazis missbraucht haben, um politische Verbrechen zu legitimieren. Es offenbart auch die Ursprünge jenes 'auf Juden und auf Israel, der sich derzeit an propalästinensischen Kundgebungen in Zürich, Berlin, New York und anderen Städten entlädt."In der stellt Anna Lindemann den Niederländervor, dessen Eltern 1942 erst mit Zügen derund dann derdeportiert wurden, wo sie ermordet wurden. Die Staatsbahn hat er schon dazu gebracht, den Opfern und Hinterbliebenenzu zahlen. Jetzt ist die Deutsche Bahn am Zuge. Aber die will nicht zahlen. Rechtlich ist sie dazu nicht verpflichtet, lernt Lindemann von dem Historiker. Dennoch sollte es "eine Debatte übergeben. Das Unternehmen habe Tausende Menschen wissentlich in Viehwagen in den Tod transportiert und niemand habe versucht, das zu stoppen. Das sei der wichtige Punkt: 'Die Bahn hat eine Rolle im arbeitsteiligen Prozess der Massenermordung eingenommen. Und das muss sie genauso einsehen: Sie hat einengeleistet', so Goschler. Auch [Mullers Anwalt] Klingner fordert, dass die Bahnfür die 7.000 niederländischen Opfer und Hinterbliebenen übernimmt. Er sagt, das gehöre auch zur Prävention, zu einem 'Nie wieder'. Gerade in Zeiten, in denen die AfD in Parlamente gewählt wird und die Anzahl an antisemitischen Straftaten steigt. Deshalb versuche er öffentlich Druck aufzubauen, Verbündete in der Politik zu finden."