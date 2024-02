Ein Goldener Bär für einen Film über Benin-Bronzen: Mati Diops "Dahomey"

Diegeht mit einem Goldenen Bären fürDokumentar-Essayfilm "Dahomey" zu Ende, der einen Blick auf die afrikanische Perspektive auf die Rückgabe vonwirft. Bereits im letzten Jahr war der Goldene Bär an einen Dokumentarfilm gegangen. "Daran ist grundsätzlich nichts auszusetzen, doch die Frage ist, ob wirklich der beste Film gewonnen hat", schreibt Tim Caspar Boehme in der"Dieser Wettbewerb fiel durchohne stimmige ästhetische Haltung auf." Andreas Kilb verzweifelt derweil in der: "Das Zähe, Kitschige, Verworrene,hatte im Wettbewerb der Berlinale das Übergewicht." Eine "Neupositionierung im Konzert der großen Festivals ist den beiden Direktoren nicht gelungen". Andreas Busche vom sieht das Erzählkino in einer handfesten Krise: Gestandene Autorenfilmer erhalten Nebenpreise, Mati Diop aber den Goldenen Bären für ein Nebenwerk. "Dass auch Olivier Assayas und der mauretanische Regisseur Abderrahmane Sissako ... mitin den Wettbewerb geladen worden waren, unterstreicht nur den."Katja Nicodemus hat in derihre Probleme mit dem Gewinnerfilm, der mit 67 Minuten Spielzeit "" ist: "Vieles wird angerissen, manches bleibt im Unklaren." Kernstück des Films ist eine energisch geführte Diskussion über Restitution unter afrikanischen Studenten: "Diese Zusammenkunft der jungen Menschen - das erzählte Diop auf der Pressekonferenz in Berlin - habe sie. Warum macht sie das nicht kenntlich? Inwieweit hat sie auch in die Diskussionen eingegriffen? Dass Dokumentarfilme Situationen, Szenen, die sie betrachten, selbst mitinszenieren, ist kein ungewöhnliches Verfahren. Und doch fragt man sich, weshalbnicht als Beobachtungsmaterial ausreichte." Weitere Berlinalefazits im Filmdienst , in der FR und im Standard Überschattet wurde die Preisverleihung am Samstagabend allerdings vonim aktuellen Nahostkrieg. "Von Ästhetik war kaum noch die Rede", schreibt Claudius Seidl in der. "Eliza Hittman, Jurorin eines Nebenpreises, sagte, ganz unmissverständlich in Richtung Gaza, dass es keinen gerechten Krieg geben könne. Dass am selben Tag sich der russische Überfall auf die Ukraine jährte, war ihr entfallen. Basel Adra, Palästinenser und Ko-Regisseur von 'No Other Land', forderte, keine Waffen mehr an Israel zu liefern. Ben Russell, Ko-Regisseur von 'Direct Action', hatte seinwie eine Stola über die Schultern geworfen und nannte den Krieg in Gaza einen. Und Mati Diop ... schloss ihre Dankesrede so: 'I stand in solidarity with Palestine!' Widerspruch gab es nicht, und vermutlich wunderten sich manche Gäste, dass man das sagen durfte, wo doch nicht nur 'Strike Germany' das Gegenteil behauptet. Der Jubel des Publikums war."Hier das Video von der Preisverleihung für den Film "Direct Action":Nils Kottmann schreibt in derüber denfür den Film "No Other Land", der die Besatzung imund die Räumung palästinensischer Dörfer thematisiert: "Diefür die Besatzung des Westjordanlandes wurden auf der Veranstaltung allerdings genauso ausgespart wie die Hamas-Massaker vom 7. Oktober. Der größte Massenmord an Juden seit dem Holocaust wird auch in 'No Other Land'erwähnt."Der Filmemacher, der zum Team von "No Other Land" gehört, forderte auch eine Einstellungan Israel - unter dem Jubel des Publikums:Gestern Nachmittag tauchten auf dem Instagram-Konto der Berlinale-Sektion Panorama auch nochauf, die den Krieg im Gaza mit dem Holocaust gleichsetzten. Die Berlinale hat sich von diesen Kacheln distanziert und erklärte, Strafanzeige zu erstatten. Hier ein informativer Thread:"Die Kultur hat ein", kommentiert Christian Tretbar imdie Geschehnisse: "Wo war die deutliche Kritik an der Terrororganisation Hamas, die Israel am 7. Oktober 2023 brutal überfiel? Wo war die klare Aufforderung, die noch immer festgehaltenen Geiseln freizulassen? Wo ist die Auseinandersetzung damit, dass die Hamashält - ohne Wahlen, ohne Justiz? Wo ist die Kritik daran, dass Millionen an Hilfsgeldern in unterirdische Tunnel geflossen sind, statt in den palästinensischen Wohlstand? Kein Wort dazu. Stattdessenfür eine einseitige Pro-Palästina-Show auf der großen Berlinale-Bühne in Berlin. Die Berlinale rühmt sich damit, ein politisches Filmfestival zu sein. Nur ist dies nicht ernsthaft politisch. Es ist."Von einem "erschreckend undifferenzierten" auf der Abschlussgala spricht-Kritikerin Susan Vahabzadeh. "Nur die Berlinale-Leiterin Mariette Rissenbeek hat am Anfang Empathie ausgedrückt mit den Menschen in Israel. ... Ein. Am deutlichsten zu erkennen war das, als ganz am Anfang der Dokumentarfilm 'No Other Land' über die Zerstörung eines Dorfs im Westjordanland ... den vomgestifteten Dokumentarfilmpreis erhielt. Da wurden Begriffe wie 'Apartheid' und 'Terror' und 'Genozid' von der Bühne gen Israel geschleudert, und eine Jurorin verkündete, dieser Film 'transzendiert jede Kritik'. Darf man nicht mal diskutieren. Das ist kein Dialog, das istund die Absage an jede Debatte."Doch die Galaveranstaltung war nicht der einzige Schauplatz unrühmlicher Szenen. Bei einer Diskussionsveranstaltung, bei der man sich viel für Palästina einsetzte, ohne den 7. Oktober zu erwähnen, wurde eine Person, die auf diese Leerstelle hinwies, "; einer von ihnen setzte sich währenddessen ostentativ auf den leeren Sessel direkt neben diesen Besucher", berichtet Hanns-Georg Rodek in derAußerdem vom Festival: Christiane Peitz wirft imeinen Blick auf die Herausforderungen, die sich der neuen Leiterinstellen. Nadine Lange berichtet imvon der Verleihung der. Das-Team sammelt (online vom Samstag nachgereicht) Momente, die in Erinnerung bleiben. Aus dem Berlinaleprogramm besprochen werdenim Wettbewerb gezeigter Essayfilm "Architecton" ( Tsp ) undHorrorfilm "Cuckoo" ( FAZ ).Abseits der Berlinale: Marc Zitzmamn resümiert in derdie-Preisverleihung in Frankreich. Besprochen werdenDokumentarfilm "Olfas Töchter" über die Frauen von Standard ) und die-Serie "Expats" ( Jungle World ).