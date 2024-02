Ukraine vs the West or fighting vs whining.



Continuing series of cartoons by Gatis Šļūka. pic.twitter.com/9bu9xupau4 - Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 23, 2024

Vor zwei Jahren überfielen die Russen die Ukraine. Es ist. Die russische Gesellschaft ließ sich gleichschalten und trottet hinter ihm her wie ein alter Pudel. "und macht alles mit", sagtimMit Sorge beobachtet Richard Herzinger in einem Essay für die Zeitschriftdie Erosion der Unterstützung für die Ukraine: "Was gerne euphemistisch als wachsende' bezeichnet wird, ist nichts anderes als ein Prozess schleichender Kapitulation, eine Art." Auch klassische strategische Analysen des Kriegs überzeugen Herzinger nicht: "Sie gehen vonaus, die auf russischer Seite nicht existiert. Putins Russland geht es nicht um einen Sieg im herkömmlichen Sinne, sondern darum, unter seinen vermeintlichen Feinden maximale Zerstörung anzurichten. Es kann nicht anders als den Krieg immer mehr auszuweiten, weil dieihr einziger 'Wert' und Daseinszweck ist." So auch der Zeithistoriker Jan Claas Behrends in der: "Ein Sieg Russland Sieg in der Ukraine hätte. Millionen von Ukrainern würden ihr Zuhause verlieren, und unsere Sicherheitslage würde sich ein weiteres Mal dramatisch verschlechtern."Was mit einergeschieht, weiß man ja, mahnt Anastasia Magasowa in der, denn die Russen haben den Kriegbegonnen und zwanzig Prozent des ukrainischen Territoriums stehen unter russischer Besatzung, und "Russland tut alles, um diese beiden Teile der Ukraine- sowohl physisch als auch mental. In einigen dieser Siedlungen gibt es noch immer keine Handy- oder Internetverbindungen, da sie von den Besatzern absichtlich blockiert werden. Seit Jahren können Kinder ihre alten Eltern nicht kontaktieren und umgekehrt. Wenn eine Familie unter der Besatzung Glück hatte, wurden ihre Kinder nicht unter dem Deckmantel der Evakuierung dauerhaft auf russisches Gebiet gebracht, also verschleppt. Diejenigen, die es geschafft haben, zu Hause zu bleiben, werden in den örtlichen Schulen dazu erzogen, zu vergessen, dass sie Ukrainer sind. Sie sollenwerden."macht im Gespräch mit Jan Pfaff von derklar, was mangelnde Unterstützung für die Ukrainer im Kriegsalltag bedeutet: "Das Fehlen von genügend Flugabwehr und Artilleriemunition hat ganz konkrete Auswirkungen auf das Leben der Menschen, das ist. Wenn die Ukrainer nicht genug Artillerie haben und die Russen einen Durchbruch erzielen, bedeutet das, dass mehr Ukrainer unter russischer Besatzung leben müssen. Das bedeutet, mehr Entführungen von Kindern, mehr Folter. Für Ukrainer gibt es in diesem Krieg keinen Unterschied zwischen einer militärischen Lage und einer. Es läuft auf das Gleiche hinaus.""In Kiew mag sich das Leben tagsüber normal anfühlen, aber", erzählt die ukranische Journalistin Nataliya Gumenyuk im. "Zu dieser Zeit finden die meisten Angriffe statt. Inzwischen haben die Menschen herausgefunden, wie man mit diesen Risiken umgeht: Es gibt einen staatlichen Alarm und mehrere Telegram-Kanäle, dieje nach Art der Waffen angeben. Wir alle wissen, dass es riskanter ist, in den oberen Etagen zu wohnen, große Fenster zu haben oder in Vierteln zu leben, dieliegen."Wer vonträumt, dem rät Frank Nienhuysen in derauf die jüngsten Äußerungen vonzu hören: "', komm zurück nach Hause', sagte Medwedjew in einer russischen Interviewrunde über die ukrainische Schwarzmeerstadt: 'Es ist unsere russische Stadt.'steht immer noch oben auf seiner To-do-Liste, 'wenn nicht jetzt, dann irgendwann später'. Das sind schlechte Grundlagen für Verhandlungsfantasien." Ebenfalls in derblicktzurück auf die Münchner Konferenz und stellt fest: Die westlichen Regierungschefs "schaffen es nicht, ihren jeweiligen Gesellschaften das Gefühl einerzu vermitteln".Wie säheaus? Gebiete, die von Russland besetzt sind, sind verloren, warnt Galia Ackerman in. Putin würde die Methoden des KGB-Vorgängersanwenden: "Gleichzeitig mit dem militärischen Kommando wird dieinstalliert. Anhand von Listen, die mithilfe lokaler Kollaborateure und eingeschleuster Ermittler erstellt wurden, verhaftet sie, die auf die eine oder andere Weise Widerstand leisten könnten: ehemalige Beamte, Mitglieder verschiedener politischer Parteien, Lehrer, Professoren, Schriftsteller und generell alle, die zu Recht oder Unrecht verdächtig erscheinen. Einige werden sofort erschossen, andere in den Gulag oder ins sibirische Exil geschickt, wieder andere durchlaufen Filterlager, aus denen nur wenigewieder herauskommen."Noch beschönigen wir in Deutschland unsere Lage, so Jörg Lau in: Aber "wir haben, der mit allen uns verfügbaren Mitteln gestoppt werden muss... Denn dieses russische Regime hat uns. Und es schert sich nicht darum, dass wir derartige absoluten Kategorien ablehnen. Putin sieht im Westen seinen Todfeind, den er immer weiter dämonisiert - als dekadent, böse, unwert. Auch die Ukraine wurde für Putin zum absoluten Feind ('Nazis'), seit sie den Weg in den Westen eingeschlagen hatte."Muss man ein Literat sein, umzu begreifen und vor Augen stellen zu können?, der in dererklärt, warum "Gopnik" ein Putin-Roman ist ( mehr heute in efeu), porträtiert den Finsterling im Feuilleton-Aufmacher der: "Den Zaren kann man nicht von derlosreißen, er badet förmlich darin. Darum ist der große Krieg mit der Ukraine auch kein Zufall, er stand schon lange auf der Agenda, denn der Zar weist noch eine andere Besonderheit auf: Er ist schrecklich schnell beleidigt und verzeiht Beleidigungen niemals. Die Ukraine hat ihn sowohl mit ihrem Drang nach Europa beleidigt als auch mit ihrem 'hinterfotzigen' Ungehorsam. Ebenso widerwärtig ist ihm das 'russophobe' Polen, das, so meint er, Hitler in den Zweiten Weltkrieg getrieben oder, anders gesagt, diesen provoziert habe."Hendrik Kafsack und Katharina Wagner stellen im Wirtschaftsteil der: Was nützen die? Ihr Befund ist zwiespältig. Durch die Investitionen in die Rüstung ist die russische Wirtschaft sogar. Zugleich läuft das System auchaus dem Nationalen Wohlfahrtsfonds, die demnächst verbraucht sind. Ziel der Sanktionen müsse es sein, "dass Putin weniger Geld habe, das erstecken könne. In diesem Sinne wirkten die Sanktionen natürlich, sagt der in Barcelona lehrende Ökonom: Ohne sie würde Russland noch deutlich mehr Geld verdienen. Nur könne der Effekt noch größer sein, wenn die Umsetzung strukturierter wäre. Brüssel und Washington müssten eine Infrastruktur aufbauen, Organe schaffen, die die Einhaltung der Sanktionen überwachen, sagt Enikolopow."