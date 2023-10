Diewerden häufig als Hort der Polarisierung bezeichnet, was dabei übersehen wird, dass sie zum großen Teil auch Horte dessind. Die wanderten nach der Twitter-Übernahme durch den immer krasseren Elon Musk im letzten Jahr zuab, wo sich die linke Blase nun mit sich selbst langweilt.ist nun aber in aller Munde als eine wirklich mögliche Alternative zu Twitter, berichtet unter anderem Gereon Asmuth in der. Vorerst scheint es aber auch hier noch zuzugehen wie in einem alternativen Café: "Das Fehlen der rechten Trolle liegt auch an der, die Bluesky noch vorhält. Rein kommt man erst nach wochenlanger Wartezeit - oder waren es gar Monate? Oder wenn man einen Einladungscode hat. Den dürfen Schon-User an ihnen genehme andere in kleine Dosen weitergeben. Kritikern gilt Bluesky daher als. Die Firma will mit der Zugangsbeschränkung nicht nur einen organischen Aufbau sichern, sondern Spammer und '', die versuchen, die öffentliche Meinung zu manipulieren, raushalten. Also Musk. Trump. AfD-Trolle. Putin-Spam."Für unterhält sich Maja Beckers mit dem Kulturwissenschaftler, der" anbrechen sieht. Er plädiert dafür, das Potenzial für die Kunst zu erkennen: "Im 20. Jahrhundert kamen viele neue Medien dazu, das passiert nun wieder: Es kommen Maschinen zur Anwendung, Algorithmen, Modelle, die extra dafür geschaffen werden. Und die eben auch jenen offenstehen, die früher gesagt hätten: 'Ich bin kein Künstler, denn ich kann nicht malen.'". Außerdem meint er: ", (…) weil die Inhalte, mit denen so ein Modell einmal trainiert wurde, nicht mehr da sind. Sie liegen nicht wie ein Stapel Papier in einer Schublade, auf die das Modell dann zugreift. Das Modell verfügt nur noch über semantische Vektoren. Deshalb finde ich auch den Begriff des '' falsch, der so gern für Sprachmodelle benutzt wird. Denn hier wird nichts nachgeplappert - hinter der Entstehung der Texte steckt weitaus mehr als bloße Wahrscheinlichkeitsberechnung."