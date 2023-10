In derverzweifelt die Autorin beim Blick auf die Ereignisse in: Die Erinnerung an die dort lebenden Armenier wird in Windeseile systematisch ausgelöscht, schreibt sie. Es ist nicht das erste Mal: "Meine armenische Familie stammt nicht aus Bergkarabach, ja nicht mal aus Armenien. Sie stammt aus. Aber wer weiß heute eigentlich noch, dass auf dem Gebiet der heutigen Türkei mehrere Tausend Jahre lang einlag? Dass es armenische Städte gab, armenische Schulen, armenische Lyriker und Komponisten, armenische Feministinnen? Mit dem Völkermord ist nicht nur die Mehrheit der Westarmenier, wie sie genannt werden, vernichtet oder vertrieben worden. Es verschwanden auch die armenischen Namen und die armenische Sprache aus der türkischen Öffentlichkeit. Sogar. ... So ähnlich wird es wohl den Armeniern aus Bergkarabach gehen. In einigen Jahrzehnten wird sich, dass ihre Familien dorthaben. Dass die Region als die Wiege der armenischen Kultur gilt, dass dort die erste armenische Schule gegründet wurde."Die slowakische Autorin analysiert imdie Gründe für den Wahlerfolg des Linkspopulistenin der Slowakei, und es stellt sich mal wieder raus, dass ein Rezept des Populismus - von den Muslimbrüdern, über Kaczynski bis eben hin zu Fico -ist, und natürlich: "Ficos 'Law-and-Order'-Rhetorik... sowie die Versprechenund eines Stopps des Zustroms imaginärer Migranten kamen zweifellos bei vielenund Menschen, die mit denzu kämpfen haben, gut an. Selbst die zentristischen und pro-europäischen Parteien sprangen auf den Anti-Migranten-Zug auf. Die Hlas-Partei, die von einem ehemaligen Fico-Verbündeten angeführt wird und jetzt den Ton angibt, stellte Plakate auf, auf denen zu lesen war: 'Stoppt die illegale Migration'. Wir brauchen, um freie Stellen in der Industrie und im Gesundheitswesen zu besetzen, aber im Moment sind wir hauptsächlich ein Transitland für Migranten auf dem Weg nach Deutschland."Während in Deutschland über die Sendung vongestritten wird (die jetzt wohl doch nicht geschickt werden), bereitet man sich in dervor, erzählt Juri Konkewitsch in der. "Bereits im September stand der Energiesektor unter starkem Beschuss: Heizkraftwerke, Stromnetze und Stromübertragungsstellen wurden gezielt angegriffen,eingesetzt. ... Vor dem russischen Angriffskrieg dauerte die Reparatursaison für die Einrichtungen der Energieversorgung von Mai bis September. Nun, so schätzen Experten, würden alle nötigen Reparaturenabgeschlossen."Im Interview mit derwarnt, Premierministerin von Estland, die Europäer, in ihrerzu ermüden: "Mein Plädoyer lautet nur: Bitte gebt alles, was ihr geben könnt! Denn es ist in unser aller Interesse, die Ukraine so auszustatten, dass sie den Krieg so schnell wie möglich beenden kann. Mit jedem Zögern und jeder Verspätung steigt nur der Preis, den die Ukraine für einen Sieg zahlen muss. Wie gesagt: Deutschland entscheidet selbst. Aber wenn ich das zu entscheiden hätte, würde ich dieliefern."Immer noch unterstützendie Kampfhandlungen in der Ukraine. Im Interview mit derhat der russische Soziologe wenig Hoffnung, dass sich daran etwas ändert. Zu eingefahren sind die Muster der "negativen Konsolidierung" im Laufe der russischen Geschichte: "Man überträgt dieauf eine Person, die moralisches Betragen einfordert. ... Besonders bedrückt mich die intellektuelle. Diese Unfähigkeit zu verstehen, worauf die Unterstützung für das Regime beruht. Das zu verstehen, was Hannah Arendt als 'Banalität des Bösen' beschrieben hat: eines Bösen, das sich reproduziert, weil man sich nicht aus dem Bann der Vergangenheit befreit hat. Diese Gespräche darüber, man habe eszu tun, das zusammenbreche, wenn Putin stirbt oder sonst etwas geschieht, eine militärische Niederlage, eine wirtschaftliche Krise, dann wende sich schon alles zum Besseren, zur Demokratie, diese epigonenhaften Reden über 'elektoralen Autoritarismus' deprimieren mich fast so sehr wie der massenhafte Amoralismus. Ohne einewird sich die Situation nicht ändern."