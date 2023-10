Szene aus der "Hochzeit des Figaro" in Frankfurt





Die Frankfurter Presse ist begeistert von"Figaro"-Inszenierung an der Frankfurter Oper , die gleichzeitig der Einstand des neuen Generalmusikdirektors Thomas Guggeis ist. Ist ein solches Stück heutzutage nicht zu kanonisch, beziehungsweise weiß-männlich? Keineswegs, weiß Wolfgang Fuhrmann in der: Schließlich gehe es hier um "Machtmissbrauch, sexuelle Nötigung und sexuelle Belästigung ...verschwören sich unheilvoll." Mozart löst, wie man weiß, derartige Konflikte am liebsten spielerisch und die Inszenierung übernimmt das mit wenigen Abstrichen phänomenal, findet Fuhrmann. Die wahre Brillanz des Stoffes liegt seiner Meinung nach in der Musik selbst: "Thomas Guggeis, der neue Generalmusikdirektor, führte mit dem Museumsorchester diese Gefährlichkeit vom ersten Takt an vor, in einem wie ein Drahtseil gespannten, aufgerauten Klang, in manchmalvoraneilenden Tempi, in dem unentwegten, vor allem über die Bläser vermittelten Dialog mit den Sängern.""Mozarts 'Le nozze di Figaro' ist", stellt Judith von Sternburg in dergleich zu Beginn ihrer Besprechung klar. Auch für sie ist Guggeis' Einstand rundum gelungen. In seinem "'Figaro' ist, schlank, aber nicht mager, aber gegenüber denen auf der Bühne nicht einmal exorbitant rücksichtsvoll, dafür herrlich alert und ausreichend aggressiv. Wenn Figaro Kihwan Sim seinen Zorn gegen den übergriffigen Grafen in jenen sehr kurzen Song überführt ('Will der Herr Graf ein Tänzchen nun wagen'), dann ist in Frankfurt die Revolution nur noch eine Minute entfernt. Hier wird nicht geträllert, hier werden die, und es klingt trotzdem toll, aber man will Figaro nicht zum Feind haben."