Aufschätzt Bülent Mumay in seinerKolumne vor der zweiten Runde der Wahlen die. Erdogan geriet auch durch den Flüchtlingsdeal mit der EU in die Bredouille, erklärt er. Allerdings hat er dennach wie vor in festen Händen, wie sein Wahlkampfstil zeigt: "Der Wahlzettel für die Stichwahl, auf dem beide Kandidaten abgebildet sind, wurde in einem regimenahen Fernsehkanal ohne Kilicdaroglus Foto gezeigt. Der Herausforderer darf in den loyalen Medien alsoauf dem Wahlzettel auftreten. Die komplett aus Steuermitteln finanzierte Propagandaeinheit des Palastes verprasst unterdessen weiter Millionen Lira für Erdogan. Im April gab das Amt für Kommunikation 283 TL (umgerechnet rund 13 Millionen Euro) aus. Behörden, Autobahnen, Außenfronten von Flughäfen wurden mit gigantischen Erdogan-Plakaten überzogen. Die geringste Kritik wirdoder dem Knüppel der Justiz unterdrückt."Mit den moralischen Standards, diezugrunde lagen, lässt sich heute keine europäische Politik mehr machen, warnt Josef Kelnberger im Feuilleton derund fordert einen notwendigen "Zynismus", sonst gewinnen die Rechten: "Mittlerweile tun Länder wie Belgien und die Niederlande ihre Überforderung kund, haben sich Schweden und Dänemark von einer migrationsfreundlichen Politik verabschiedet. In Italien regiert eine Postfaschistin, in Österreich führt die FPÖ die Wahlumfragen an, in Frankreich Marine Le Pen." Da hilft alles Beschwichtigen nichts, so Kelnberger: Innenministerin"muss vielmehr ausreichend Binnenstaaten der EU dazu bewegen, Italien und Griechenland anerkannte Asylbewerber abzunehmen. Die Hauptlast wird ohnehin Deutschland tragen müssen. Anders wird eine Einigung nicht zu haben sein. Und nein, nicht alle Staaten werden Asylbewerber aufnehmen, man kann sich auch. So etwas nennt man 'freiwillige Solidarität' - ein Prinzip, das Viktor Orbán schon 2016 vorgeschlagen hat, wofür er damals große Empörung erntete. Sieben Jahre ist das her, sieben verlorene Jahre."Auf schildert die Politikwissenschaftlerinam Beispiel von zwei jungen, was der derzeitigefür Afghanen bedeutet. Lina E., eine junge Afghanin hatte sich für dasregistriert und bekam eine Zusage, um nach Deutschland auszureisen. Aber: "Ihre Geschwister hatten keine gültigen Reisepässe und diewaren unter. Das bedeutet, dass sie zwar offiziell geöffnet sind und man online einen Termin beantragen kann. Aber sowohl bei der Terminvergabe, der Ausstellungsdauer und den Passgebühren herrscht Willkür. 'Obwohl die zuständigen Mitarbeiter des Programms von den Zuständen auf den von den Taliban kontrollierten Passämtern wussten, bestanden sie darauf, dass wir Pässe brauchen', sagt sie." Die Frauen mussten alles verkaufen für den Pass und dann verhängten die Deutschen einen Ausreisestopp.wird übermorgen hundert und gibt im Gespräch mit Matthias Naß und Heinrich Wefing von derseine geopolitischen Weisheiten zu bedenken: "Ich bin übrigens nicht der Meinung, dassliegt. Der Krieg selbst und die Kriegführung sind höchst rücksichtslos, der Angriff muss zurückgeschlagen werden, und ich befürworte den Widerstand der Ukrainer und des Westens. Aber ich habe schon 2014 in einem Aufsatz ernste Zweifel an dem Vorhaben geäußert, die Ukraine einzuladen,beizutreten."