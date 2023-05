Ondulierte Zuckerwatte im pastelfarbenen Puppenhaus: Wes Andersons "Asteroid City"





Kino über den Genuss: "La Passion de Dodin Bouffant"

"Augenblicklich dominiert in Cannes eine berückende Kombination von Style & Stars", schreibt Josef Lederle im. Der Grund:"Asteroid City" hatte Premiere - und der verschrobene US-Autorenfilmer fährt in seinem Ensemblefilm mal wieder eine ganzeauf. Es geht um ein Kaff in New Mexiko in den Fünfzigern, in dessen Nähe mal ein Meteorit heruntergekommen ist. Das "Spiel mit Farben, Einstellungen und Bildausschnitten" macht den Film "zu einem schwelgerischen Kino der", freut sich Lederle. Andreas Busche vom taucht zwar tief ein in die "saturierten Pastellfarben eines hyperartifiziellen Westernsettings." Aber "die Selbstbezüglichkeit der Schauwerte ... produziert nicht mehr als hübsch. Wenn Stars in diesen überbordend ausgestatteten Kino-Dioramen ausdruckslos ihre Sätze aufsagen (ein Highlight ist ein sprachloser Jeff Goldblum als spindelbeiniger Außerirdischer), stellt sich leicht Genügsamkeit ein." Für-Kritikerin Valerie Dirk steht der Film für eine Tendenz des Festivals in seiner zweiten Woche: "Derhat sich aus den Kinosälen der Croisette verabschiedet, nachdem die Anfänge von Authentizität und realen Begebenheiten geprägt waren." Marie-Luise Goldmann und Jan Küveler streiten in der, ob Anderson mit diesem Film nun seinen Höhepunkt erzielt hat oder seinen Niedergang einläutet.Rüdiger Suchsland von schwärmt von"La Passion de Dodin Bouffant": "Auf den ersten Blick handelt es sich um staatstragendes französisches Starkino mit Juliette Binoche und Benoit Magimel in den Hauptrollen. Auf den zweiten Blick aber ist dies sehr viel mehr: Nämlich ein Film über die Kunst; über Geschmack; über die; über Eleganz und Anmut; über alles das, was dem allermeisten Kino fehlt und vielleicht unserer Zeit überhaupt fehlt. Über den."Mehr vom Festival: Dunja Bialas sammelt fürVerstreutes auf. Bert Rebhandl porträtiert imdie Schauspielerin, die im neuen, in Cannes gezeigten-Film "Killers of the Flower Moon" alle Kritiker in ihren Bann zog ( unser Resümee ). Marie-Luise Goldmann muss für diedie Lupe rausholen, um die Festivalfilme mit queerem Inhalt im Programm zu finden.Abseits der Croisette: Philipp Meier empfiehlt in derFilme aus dem Programm des japanischen Festivals Ginmaku in Zürich. Karl Fluch porträtiert imdie Schauspielerin, die in(Besprechungen beim Perlentaucher , imund in der FR ) Realverfilmung des Disney-Animationsklassikers "Arielle, die Meerjungfrau" die Titelrolle spielt. Karsten Essen schreibt im Filmdienst zum Tod von(weitere Nachrufe hier ).Besprochen werden' Dokumentarfilm "All the Beauty and the Bloodshed" ( Perlentaucher taz ), zwei ( hier und dort online stehende)-Dokumentarfilme über die rassistischen Anschläge in1993 (), die-Serie "Fubar" mit), die-Serie "The Diplomat" ( TA ) und eine-Doku auf FAZ ).Und eine traurige Nachricht aus den USA: Der Avantgarde-Filmer, Queer-Cinema-Pionier und unzuverlässige Hollywood-Historikerist im gesegneten Alter von 96 Jahren gestorben. Erste Nachrufe liefern Variety , der Hollywood Reporter , die New York Times und die Washington Post . Eine Empfehlung wert ist außerdem diese Staffel des Podcasts, in der es um Kenneth Angers umstrittene "Hollywood Babylon"-Bücher geht. Sein Klassiker "Scorpio Rising" steht auf