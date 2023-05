In dem Moment, woin den Neuen Ländern Umfrageergebnisse von 25 Prozent und mehr erzielen, erscheinen gleich mehrere Bücher, die. Doch die etwa vonin "Diesseits der Mauer" als neu verfochtene Binsenwahrheit, dass man sich aucheinrichten kann, verwischt nur den Unterschied zwischen Rechtsstaat und Diktatur, schreibt Richard Herzinger in seinerKolumne: "Dass sich Menschen in repressiven Verhältnissen mehr oder weniger bequem einzurichten wissen - unter der Voraussetzung, dass sie sich unliebsamer Aktivitäten oder Meinungsäußerungen enthalten und daher keiner unmittelbaren politischen Verfolgung aussetzen -, ist keine Erkenntnis, die autoritäre Systeme in einem milderen Licht erscheinen lassen könnte. Im Gegenteil: Das Angebot der Staatsmacht an ihre Untertanen, eine relativ komfortable Existenz führen zu können, so lange sie sich dem politischen Absolutheitsanspruch der Mächtigen fügen, stellt eindar."sollten ihreablegen, um die Emanzipation zu vollenden, fordert die Philosophinim-Gespräch mit Birgit Schmid: "Wenn … zeitgenössische Feministinnen allen Ernstes behaupten, sie seien immer noch Opfer des 'Patriarchats', kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass sie an ihremwollen - auch wenn die Realität längst eine andere ist. Natürlich wohnen in uns noch patriarchale Denkmuster, die wir hinterfragen müssen. Aber rechtlich leben wir doch in keinem Patriarchat mehr. Ehrlich gesagt, verhöhnt eine solche Rede all jene Frauen, die wirklich noch unter dem Joch der Männer leben müssen. Was soll einedenken, wenn eine junge Feministin aus Berlin, der alle Möglichkeiten offenstehen und die vielleicht sogar durch Frauenförderung ihre Stelle bekommen hat, über das Patriarchat klagt?"Die an einerin Duisburg "Interkulturelle Kompetenz" lehrende Dozentinhatte am Wochenende über "" innerhalb der Sicherheitsbehörden getwittert, der Shitstorm folgte - auch Polizeigewerkschafter, CDU- und FDP-Politiker kritisierten Aslan. Nun kündigte die Polizeihochschule an, Aslans Vertrag nicht zu verlängern, berichtet Ronen Steinke, der in derversichert, dass Aslan nicht die Sicherheitsbehörden "in Gänze" meint: "Rechtlich hat Nordrhein-Westfalen gegen die Dozentin Aslan natürlich nichts in der Hand. Deshalb hat die Hochschule wohlweislich auch nicht ihren aktuellen Lehrauftrag gekappt - 'Sonst hätte ich inzwischen ja einen Anruf bekommen', sagt Aslan am Dienstag am Telefon -, sondern nur angekündigt, ihr im nächsten Jahrmehr zu erteilen. Der Effekt ist natürlich trotzdem groß.. Hat Bahar Aslan mit ihrem Wort vom 'braunen Dreck' einen falschen Ton angeschlagen? Steht es einer Dozentin nicht an, krasse Missstände krass zu bezeichnen?"In der kommentiert Marc Felix Serrao, der die Trennung der Hochschule von Aslan gerechtfertigt findet, indes: "Wer im Zusammenhang mit Menschen mehrdeutig von 'Dreck' spricht, stellt sich. Wer sich so äußert, engagiert sich nicht gegen die - realen und ernstzunehmenden, aber zahlenmäßig überschaubaren - rechtsradikalen Vorfälle in den deutschen Sicherheitsbehörden, sondern reproduziert selbst einen braunen Jargon. Dass es vor allem linke Stimmen im Netz sind, die darüber hinwegsehen, würde noch irritieren, wäre es ein neues Phänomen. 'Hass und Hetze' kommen in diesen Kreisen, wenn, dann immer nur aus dem anderen politischen Spektrum.."