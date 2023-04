Willkommen zurück,. Schon der, den Putins Justiz als "" deklariert, reicht inzwischen für die Verurteilung zu einer mehrjährigenaus, schreibt die in Wien tätige Soziologin und Psychologinin der. "Aus Gerichtsdokumenten ist ersichtlich, dass Informationen oder selbst kurze Kommentare als 'falsch' und 'gelogen' nur dann und dort gesehen werden, wo der russische Staat 'feindliche Absichten' zu erkennen glaubt, wenn sie also Dissens stiften und mit dem aktuellen politischen Kurs nicht übereinstimmen. '' und '' fällt damit spätestens seit Februar 2022 zusammen: Wer dagegen ist, muss lügen! 'Wahr' und 'tatsächlich' ist nur noch das, was der Staat verordnet. Jedes auch nur emotional motivierte Andersdenken wird, denn wirklich echt, so der Plan von Putins Staatsdoktrin, kann nur eine Zustimmung zu seiner Politik sein."In derplädiert Christine Landfried - besonders mit Blick auf Irland - fürin der Politik, die per Los besetzt werden. Ob man so Vertrauen in die Demokratie zurückgewinnen kann? Das kommt drauf an, meint Landfried: Bürgerräte könnten "die Chance eröffnen, die Debatte über ein umstrittenes Thema zuund praktische Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. Gerade wenn die Politik in eine Sackgasse geraten ist, kann ein Bürgerrat dazu beitragen, einen Ausweg zu finden. Das irische Beispiel [zum Schwangerschaftsabbruch] zeigt auch, dass es für eine effektive Beteiligung der Bürger auf denankommt. Die Bürger, die viel Zeit aufbringen, um in solchen Räten und Konferenzen mitzuarbeiten, haben das Recht, dass ihre Stimme nicht nur gehört wird; sie haben das Recht, dass ihre Stimme. Es darf nicht passieren, dass unterschiedliche Verfahren der Bürgerbeteiligung gegeneinander ausgespielt werden."Kennen Sie? Das ist eine teilautonome Region im Süden der Republik. Dort wird am Sonntag gewählt, und der prorussische Kandidat mit dem schönen Namenerhält tatkräftige Unterstützung von der deutschen Organisation Helping Hands e. V. , einem Verein aus der niedersächsischen Kleinstadt berichten Piotr Garciu und Yelizaveta Landenberger in der. "Eine an Helping Hands e. V. schriftlich gerichtete Anfrage blieb unbeantwortet, doch das Vorstandsmitglied Svetlana Keller konnte telefonisch erreicht werden. Auf die Frage hin, ob ihr bekannt sei, dass Helping Hands e. V. mit ihrer Hilfe einen prorussischen moldauischen Politiker beim Wahlkampf unterstütze, erwiderte Keller: 'Ist es denn, dass er ein prorussischer Politiker ist?' Man helfe 'beiden Seiten', auch in die Ukraine würden Hilfsgüter geliefert. . ... Die beschriebene Kooperationspause im Wahlkampf entspricht allerdings bei genauerem Hinschauen nicht der Wahrheit: Die am 20. Februar geliefertenscheinen nämlich nach wie vor in 'wohltätigen Aktionen' von Nasch [einer von Petrov gegründeten Hilfsorganisation] im Rahmen von Petrovs Wahlkampf verteilt zu werden, so auch jüngst am 21. März Schulmöbel. Nasch versucht dies aber allem Anschein nach zu verschleiern", so die beiden-Reporter.