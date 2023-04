Nach drei Jahren Pause aus allgemein bekannten Gründen kehrt diezurück (mehr dazu in 9punkt ). Ob auch das Publikum zurückkehrt, wird sich zeigen - die Veranstalter selbst sind jedenfalls eher zurückhaltend mit Champagnerstimmung, schreibt Gerrit Bartels im: "Die Pandemie hat das Erfolgsmodell der Leipziger Buchmesse, nämlich primär alszu fungieren, ins Wanken gebracht", jetzt gelte es "die alten Stärken wieder auszuspielen: Die Messe fungiert als Forum gerade für, die viel mehr unter den Corona-Absagen gelitten haben als die großen."Die russische Lyrikerin wird heute Abend mit demausgezeichnet (mehr über diese bereits hier und dort). "Eine", findet Marie Luise Knott im, "denn in diesen sich verfinsternden Zeiten kann gerade die Poesie, in der die Regeln der Logik ausgesetzt sind, Räume der Verständigung öffnen. Deshalb wohl lobte die Jury in ihrer Begründung, mit welcher "Unbedingtheit" Stepanova auf der poetischen Wahrnehmung der Welt besteht: "Die Gedichtzyklen - so liedhaft wie erzählerisch - führen eindrücklich vor, wie sich in aktuelle Poesie ein waches Geschichtsbewusstsein einschreibt." Und nicht nur das. Mit ihrem Humor und mit allen Mitteln ihrer Kunst schafft sie der bedrängenden Wirklichkeit einen lebendigen Gegenraum." In der SZ porträtiert Sonja Zekri Stepanova. Mehr über sie aus unseren Resümees hier und dort Das Gastland des Buchmesse ist in diesem Jahr. Die beste junge Literatur kommt derzeit von hier, schwärmt Marlene Knobloch in der. Die Schriftstellerin nimmt diezwar sanft aufs Korn, wenn sie in derüber dienachdenkt, ohne dabei dennoch ein Lob auszusprechen: Das Österreichische "ist, wie jedes Sprechen, und hat Angst vor Verfall und Bedeutungsverlust. ... Manchmal ist das Österreichische, oder es tut zumindest so." Doch "neben dem Verknappen allerdings auch dies: sehr viel. Matschkern, Jammern und. Gern wird das eigne Unglück besungen, gern wird der eigne Erfolg ausgeschmückt. Mit dem Österreichischen kann man sich fein selbst beschimpfen, man kann aber auch gscheit großtun. ..., wir lassen uns treiben, sind komisch, charmant und spielen uns auf. Weisen dann brüsk jedes Klischee von uns. Wir essen unsere üppige Mahlzeit, wir reimen einfach und karg am Nachmittag."Mehr zur österreichischen Literatur: Die spricht mit dem österreichischen Schriftsteller , der "als Schrifsteller im Kongo sozialisiert wurde", den "dunklen Humor" der österreichischen Literatur aufgegriffen hat und eine "" entwickelt hat, "mit der ich die Welt und den Kongo ansehe". Der Schriftstellerverneigt sich in deraugenzwinkernd vor der, die es ihm gestattet, die Regierung mitaufs Korn zu nehmen, und ihn dafür mit Veröffentlichungen in landeseigenen Verlagen und hochoffziellen Glückwunschschreiben überhäuft - aber noch "viel dankenswerter ist, was die Landespolitik an Satirisch-Verwertbarem abwirft". Der dokumentiert die Rede des Schriftstellers zur Eröffnung der Ausstellung "Jetzt & alles" über österreichische Literatur der letzten 50 Jahre. Sophia Zessnik führt in derdurch aktuelle österreichische Veröffentlichungen.Außerdem: Gregor Dotzauer hat sich für denin die Welt von "" (also die jugendliche Leseratten-Welt auf TikTok, die derzeit auf ganz besonderes Interesse der Verleger stößt) versenkt und ist von dortzurückgekehrt. In der SZ fragt sich Lothar Müller anlässlich von "Noch wach?" was eigentlich einist. Das Corona-Hilfsprogramm "Neustart Kultur" begünstigte auch ergab eine Recherche desBesprochen werden unter anderem"Empusion" ( Tsp ),"Victory City" ( Welt ),"Die Reue des Prometheus" ( Freitag ),"Der letzte Sessellift" ( TA ),Biografie über FR ),"Ich will die Chronistin dieser Zeit werden. Sämtliche Tagebücher und Briefe 1941-1943" (),"Land of Little Rain" () und"Die Verwandelten" (). Außerdem bringt dieheute ihre Literaturbeilage zur Leipziger Buchmesse. Hier das Geleitwort von Tania Martini und Dirk Knipphals. Besprochen werden unter anderem "Die Heimat" und