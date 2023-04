In derwiderspricht der PolonistDurs Grünbein, der kürzlich erklärt hatte, der Ukrainekrieg sei. Doch die Mehrheit der Russen gibt ihm den nötigen Rückhalt, meint Olschowsky mit Verweis auf eine Umfrage. Und das hat durchaus Tradition in Russland, an der auch Dichter wieodereifrig mitwirkten: "Das Zarenreich war das Ergebnis einer jahrhundertelangen, sprich, der Eroberung nicht-russischer Territorien und Völker vornehmlich nach Osten und Süden hin, wo es keine staatlichen Strukturen gab, die Widerstand hätten organisieren können. Im Alltagsbewusstsein der Russen wird das Imperium bis heute nicht als historisches, sondern als quasi naturgesetzliches Phänomen betrachtet, das es schon immer gab. Und zwar nicht als Resultat kolonialer Raubzüge. ... Der Epochenumbruch von 1917 änderte daran nichts." Und die Dichter? Zeichneten Polen, Ukrainer, Tschetschenen, Tscherkessen, Abreken, Tataren und andere, die für ihre Freiheit kämpften, immer wieder alsoder".Im Interview mit derkritisiertdie westlichen Staaten, die immer noch auf Verhandlungen mit Russland hofften und die: "Einerseits geht es um eine Reindustrialisierung des Westens. Die gegenwärtige militärische Situation hat gezeigt, dass die Abkehr des Westen von der Rüstungsindustrie ziemlich fatal war. Das wird sich wohl ändern, und das wäre eine weise Entscheidung. Der Westen muss sich aber auch von seinen roten Linien verabschieden. Ich meine damit eine schnelle Lieferung auch von Kampfflugzeugen sowie eine entsprechende Ausbildung von Piloten. Nur so wird die Ukraine in der Lage sein, den Fortgang des Krieges zu drehen. Wenn das nicht passiert und weiter eine Millionen Granaten jährlich geliefert wird, die andere Seite aber zehn Millionen hat, werden die Probleme nicht gelöst werden. Der Westen muss für sich entscheiden: Wenn er will, dass die, muss er jetzt inne halten und Kyjiw nicht zu einer selbstmörderischen Offensive drängen. Wenn der Westen will, dass die Ukraine den Krieg gewinnt, müssen Waffen in dem dafür erforderlichen Umfang geliefert werden."Schon ein falscher Like oder ein öffentlicher Protestakt kann inzu langenführen, schreibt Felix Ackermann, der in dereinen Blick auf die drakonischen Strafen gegen Regimegegner wirft: "Die wachsende Zahl politischer Gefangener mit langjährigen Haftstrafen deutet auf die weiterhin hohedes Regimes von. Jüngst traf es zwei, dieund ausgewertet hatten, um sich ein Bild von der Veränderung der Gesellschaft nach 2020 zu machen. Walerija Kasciugowa und Tatiana Kouzina wurden in Minsk jeweils zuverurteilt, weil sie mit den Untersuchungen des Think-Tanks Sympa angeblich die nationale Sicherheit gefährdeten. Wenn zwei Politologinnen einen Staatsapparat mit etwa 100 000 bewaffneten Männern bedrohen sollen, kann es um dessen Stabilität nicht sehr gut bestellt sein."In Italien istrecht moderat rechts, konstatiert Andrea Bachstein in der. Doch der Versuchung, die Geschichte umzudeuten, widersteht sie nicht: "Unübersehbar wird, dass sie dasalter und neuer Faschisten betreiben: die Vergangenheit umdeuten, historische Fakten verdrehen oder weglassen, um denin mildes Licht zu tauchen, besser noch:. (…) Kurz vor dem 25. April sprach der Senatspräsident nun, die Verfassung erwähne Antifaschismus nicht. Der zweithöchste Repräsentant des Staats hatte ignoriert, dass die ganze Verfassung im Geist des Antifaschismus steht. Dann ist da der Agrarminister und Schwager Melonis, der in ultrarechter Manier von 'faselte. Provinzpolitiker begleiten das mit rassistischen Phrasen, manchmal wird einer- Meloni lässt es geschehen. So gruselig das ist, in Italien droht keine rechte Diktatur, auch keine autokratische Demokratie wie bei Melonis Vorbild Viktor Orbán. Aber Elemente des Faschismus, Nationalismus und Feindbilder, Rassismus und das Diskriminieren bestimmter Gruppen schimmern durch in der Regierungspolitik. Am deutlichsten, wo es umgeht oder Familien mit."