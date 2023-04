My friend, colleague, and a hero of the dream of a free Russia, @vkaramurza, was just sentenced to 25 years in prison for the worst crime in any dictatorship: speaking the plain truth. pic.twitter.com/mFTgAY9uGn - Garry Kasparov (@Kasparov63) April 17, 2023

Russland muss eineerleben wie Deutschland 1945, denn mit einem "derart verhärtetenist Dialog nicht mehr möglich", meint der Osteuropa-Experte, der gerade ein Buch zur Geschichte Russlands veröffentlicht hat, im-Gespräch mit Andrea Seibel. Aber Deutschland müsse dieüber Russland erst akzeptieren, fährt er fort: "Deutschland neigt in dieser Hinsicht zu einem, das über kleinere Nationen bestimmen will und nicht bereit ist, sich mit der Dynamik in Russland auseinanderzusetzen. Deutschland fehlt der Mut, sich Veränderung vorzustellen. Was als Wunsch nach Stabilität und Sicherheit daherkommt, ist am Ende vielleicht doch das alte, der Wunsch nach einem starken Führer. 'Sieg' bedeutet in diesem Zusammenhang die Hoffnung, dass sich in dem angeblich ewig unerschütterlichen Land doch etwas bewegen könnte. Genauso wie der Sieg über Deutschland am Ende eine Änderung auch gegen den Wunsch und Willen der Deutschen ermöglicht hat. Deutschland hat sich nach der Niederlage im Zweiten Weltkrieg und zwangsweisen 'Ent-Täuschung' vom eigenen Nazi-Wahn in dereingerichtet, der stets nur der friedvolle Gute sein will. Wer jedoch sein Selbstbild als 'Pazifist' dadurch pflegen möchte, dass er Zehntausende vor der eigenen Haustür dahinmorden lässt, der diskreditiert damit den ganzen Begriff."Wie zur Bestätigung von Kühls These ist gesternzu 25 Jahren Gefängnis verurteilt worden, die die Todesstrafe für ihn bedeuten könnten."Das Verdikt gegen Kara-Mursa, der gesundheitlich stark angeschlagen und eigentlich haftunfähig ist, könnte einemgleichkommen. Aber ein Menschenleben mehr oder weniger - was macht das schon", kommentiert bitter Barbara Oertel in derist viel für seine Forderung nach mehrgescholten worden. Das Timing hätte besser sein können, aber grundsätzlich hat er recht, kommentiert Joseph Kelnberger heute nochmal in der: "'' wurde von Macron schon vor der Pandemie proklamiert, vor dem russischen Überfall auf die Ukraine und bevor sich in Deutschland die Erkenntnis durchsetzte, dass China seine Macht zunehmend aggressiv ausspielt. Getrieben von den Krisen hat die EU dann nicht nur gemeinsam Impfstoff eingekauft, sondern auch gemeinsam viele Milliarden Euro beschafft für einen, von dem Europa noch lange zehren wird. Auch eine, lange Zeit als französisches Hirngespinst abgetan, gibt es nun. Die Gesetze dazu regeln die Entwicklung von Mikrochips, die Versorgung mit Rohstoffen und den Ausbau klimaneutraler Produktion. Zugleich sollen sie Europas Industrie schützen gegen die Konkurrenz aus China und den USA."Polen, Ungarn und die Slowakei habenerlassen. Hintergrund sind die Wahlen, die in Polen und der Slowakei demnächst anstehen und bei denen die nationalen Regierungen die Stimmen der Bauern gewinnen wollen, berichten Leonie Kijewski, Bartosz Brzezinski und Sarah Anne Aarup bei. Ein Einfuhrverbot könnte jedoch illegal sein, weil für Handelspolitik die EU zuständig ist. "weist den Gedanken zurück, dass es gegen die Regeln verstößt, und beruft sich auf nationale Gesetze, die dies aus Gründen dererlauben. Jedes der drei Länder versucht, dem Zorn der Kommission zu entgehen, indem es unterschiedliche Argumente zu seiner Verteidigung vorbringt. Dieihrerseits argumentiert, sie sei am Montaggewesen, nachdem Polen und Ungarn am Wochenende eine Einfuhrsperre verhängt hatten."