Libuše Jarcovjáková: Ohne Titel, aus der T-Club-Serie, 1980er.

Ein bisschen oberflächlich, aber doch auch aufregend findet Ursula Scheer die Schau "Bohemia" in der Kunsthalle Prag , die das bohemistische Künstlerleben aus Poesie, Rausch und melancholischer Schönheit sucht: "Ziemlich viele, die gelangweilt in die Kamera schauen, eine Fluppe zwischen den Fingern oder ein Glas in der Hand, versammelt diese Ausstellung mit Werken von 37 Künstlern. Es fällt ihr oft schwer, mit all diesen Fotos diezu vermitteln, die das Boheme-Leben auszeichnet: den Exzess, das rücksichtslose Sichverbrauchen. Dann wieder scheint genau das auf: in1981 begonnener, intime Diashow 'The Ballad of Sexual Dependency', die auch ein Requiem auf Opfer der Aids-Krise der Achtziger ist, inFotos ungeschönter Leiber aus der Subkultur der Tschechoslowakei oder in der Aufnahme von einer Performance des chinesischen Künstlers, der 1994 nur mit Honig und Fischfett bedeckt in einer öffentlichen Toilette ausharrte."Weiteres: In der runzelt Andrian Kreye die Stirn über den Fall des Berliner Fotografen und Künstlers, der seinen Sony World Photo Award nicht annehmen wollte, weil er das Bild mit einer KI geschaffen hatte, was die Jury auch wusste. Eldagsen wollte sein KI-Bild nicht subsumiert haben in der Kategorie "kreativ", sondern als eigenständige Kunstform anerkannt. Im berichtet Ivona Jelcic vom Streit umin den Vorarlberger Alpen.Besprochen werden die Ausstellung der 1943 in Auschwitz ermordeteten Malerinim Münchner Lenbachhaus ), eine Schau in der Tate Modern , dieundunter dem Aspekt der Spiritualität zusammenzwängt (un die Guardian -Kritiker Jonathan Jones zeigt, dass künstlerisch zwischen den beiden Malern Kontinente liegen),undAusstellung "We grow, grow and grow" inm Hartware MedienKunstVerein taz ) sowie Peter Reichenbachs und Sibylle Cazajus' Film "Durchs Höllentor ins Paradies" über das NZZ ).