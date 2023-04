Die Museumsleiterin schildert imdiegegen die ukrainische Kultur, die eine lange Geschichte haben, wie sie ihrer Tochter am Küchentisch erklärt: "Wir erinnerten uns an dievon Hunderten ukrainischerim Jahr 1937 und an die nach Russland verschleppten Archive der ukrainischen Volksrepublik. Wir sprachen über die Mosaike der gesprengten St. Michaels-Kathedrale mit der goldenen Kuppel in Kiew und an das Ende der zwanziger Jahre zerschlagene ukrainische Avantgarde-Theater Berezil von Charkiw. All diese Ereignisse waren ab dem 24. Februar 2022. Sie wurden zur Datengrundlage für die tägliche Entscheidungsfindung. Nach Rückzug der Russen aus ukrainischen Städten konnten wir uns vor Ort ein Bild machen. Wir sahen immer Zerstörung und Plünderung von Museen und die Ermordung von Kulturschaffenden. Die Gewalt der Vergangenheit war tatsächlich Russlands."Eine "" attestiert, Elder Statesman der FDP, in derden Unterzeichnern der "" ( Unser Resümee ). Darunter sind viele prominente Sozialdemokraten und Gewerkschafter, die ihre Skepsis, die Freiheit notfalls mit Waffen zu verteidigen, bereits in den Achtzigerjahren mit derzum Ausdruck brachten, erinnert Baum. Aber: "Wie weltfern sind Illusionen, die annehmen, Putin könne in seiner Nachbarschaft eine unabhängige,dulden, die auch noch wirtschaftlich prosperiert und sich mit gutem Recht nach Westen orientiert. Putin wird es nicht ertragen, mit diesen Zielen zu scheitern. Ich sehe zurzeit keinen diplomatischen Weg, der die Lage nicht verschlimmern würde. Das ist schwer zu ertragen. Noch schwerer zu ertragen ist aber, dass Frieden auf Kosten der Freiheit erfolgen soll."Der Streit infängt immer schon mit den Namen an. Das gilt auch für das "", dessen 25. Jahrestag zur Zeit mit eher gedämpfter Energie gefeiert wird, schreibt Gina Thomas in der. In einem jüngst veröffentlichten Papier des Congressional Research Service, das Mitglieder des amerikanischen Kongresses mit Hintergrundberichten und Analysen beliefert, warnen Politiker, dass die unionistisch-protestantische Gemeinschaft diesen Namen alsfür die nationalistisch-katholische Seite werte. Bezeichnenderweise wählte die Regierung für die Broschüre, die damals vor der Volksabstimmung jedem Haushalt zur Information geschickt wurde, den neutralen Begriff 'Agreement'. Einige Stellen benutzten beschwichtigend den Doppelnamen 'Belfast/Good Friday Agreement'. Die Website der britischen Regierung spricht vomund setzt Good Friday in Klammern."In der schreibt Irland-Korrespondent Ralf Sotschek über den anhaltenden Streit: "Als das Belfaster Abkommen unterzeichnet wurde, trenntendie protestantischen und katholischen Viertel Belfasts. Heute sind es über vierzig. Eine Annäherung der beiden Bevölkerungsgruppen hat in den am stärksten benachteiligten Vierteln seit Unterzeichnung des Belfaster Abkommens kaum stattgefunden,sitzt tief."Diehat im Irak Millionen mit Ölgeschäften verdient, die illegal waren und die durch ein internationales Schiedsgericht verboten wurden - die Strafe dafür zahlte allerdings der türkische Staat, erzählt Bülent Mümay in seiner-Kolumne: "Dann aber deckten unabhängige Medien das Beziehungsgeflecht hinter dem Ölgeschäft auf und berichteten über die Rolle der Familie Erdogan. Wenige Stunden danach verhängte ein Gericht in Istanbul, in denen der Name von Schwiegersohnvorkommt. Zugangssperren sind für uns Journalisten hierzulande Teil der Lebensrealität. Inzwischen gilt ein Journalist kaum noch als solcher, wenn nicht jeden Monat Berichte von ihm gesperrt werden oder er nicht vor Gericht erscheinen muss."