"Fluidum", Holger Förterer. Foto: ZKM Karlsruhe.

In eine außergewöhnlichist-Kritikerin Ursula Scheer bei der interaktiven Ausstellung "Renaissance 3.0" des kürzlich verstorbenen ZKM -Direktorseingetaucht. Für Weibel stand fest, dass Kunst und Wissenschaft in diesem Jahrhundert wie schon einmal inspirierende Allianzen eingehen würden. Natur, Medien und Technik verbinden sich in der Ausstellung zu einer, deren Teil auch die Besucher werden können, staunt Scheer, beispielsweise in der Videoinstallation "Fluidum" des Künstlers: "Wer in den Lichtstrahl vor der Videowand tritt und einen Schatten darauf wirft, formt durch Bewegungenund scheint inzu schwimmen: Dassteht stellvertretend für zahlreiche technische Schnittstellen, durch die wir mit unseren Körpern inzwischen ganz selbstverständlich computerisierte Geräte bedienen, die Außenwelt auf neue Art wahrnehmen und auch verändern."Birgit Schmid hat für diedie Basler Künstlerin besucht , die wegen des Bildes "Fuck abstraction!" in ihrer Ausstellung im Pariser Palais de Tokyo verklagt wurde: darauf sieht man eine kleine Figur mit gefesselten Händen vor einer großen sitzenden Figur mit erigiertem Penis knien. Mit dem Bild wollte Kahn die Vergewaltigungen im Ukrainekrieg anprangern. "Der Aufruhr wurde Anfang März von französischen Kinderschutzgruppen und selbsternannten Kämpfern gegeninitiiert, die in besagtem Bild Kinderpornografie erkennen wollen", erzählt Schmid. "Es, lautet ein Vorwurf. Als sich das Bild in den sozialen Netzwerken verbreitete, waren schnell 16.000 Unterschriften zusammen, die in einer Petition seine Entfernung aus der Ausstellung verlangten. Beim Palais de Tokyo gingen Morddrohungen ein, so dass das Museum sich genötigt sah, in einem Statement Stellung zu nehmen zu dem, was offensichtlich ist: Miriam Cahn geht es in keiner Weise darum, Kinderpornografie zu verherrlichen. Sie wolle nicht schockieren, sagt sie, sondernsei." Inzwischen hat ein Pariser Gericht die Klage zurückgewiesen, und Cahn hält fest, dass eswaren, die gegen die Ausstellung klagten. Insgesamt ist mit ihr nicht gut Kirschen essen und sie wirft die Reporterin schließlich raus.Weitere Artikel: Birgit Rieger freut sich imüber die bunte Bestrahlung der Exponate des Pergamonmuseums durch den britischen Bildhauer. Franca Klaproth hat sich für diedie digitale Ausstellung des WWF " Climate Realism , die uns mit Hilfe von KI zeigt, wie die Landschaften aufGemälden nach der Klimakatastrophe aussehen würden. Die meldet , dass das Material für vieleoffensichtlich aus demstammt. Und: Dashat jetzt eine meldet derBesprochen werden die Ausstellung der Werkein der Gemäldegalerie Berlin ), die Kabinettausstellung "Heiter bis wolkig" überin der holländischen Grafik, ebenfalls in der Gemäldegalerie Tagesspiegel ), die Ausstellung ". Verflechtungen von Leben, Kosmos, Technik" in der Kunsthalle Mannheim Tagesspiegel ), eine Ausstellung der Fotografinin der Berliner Galerie Franzkowiak taz ), die Ausstellung "" im Jüdischen Museum Wien Standard ) und die Ausstellung "Amazing" mit 200 Werken aus derim Leopold-Museum Wien Standard ).